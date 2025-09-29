自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》包皮4情況非割不可！ 醫：會忍出大麻煩

2025/09/29 21:26

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩列出需要割包皮4種情況：包皮過緊、垢積發炎、反覆感染及性行為疼痛；示意圖。（圖取自freepik）

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩列出需要割包皮4種情況：包皮過緊、垢積發炎、反覆感染及性行為疼痛；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕包皮太緊、太長、愛愛受影響，要割嗎？好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩說明，並不是人人都需要割包皮，但若出現包皮過緊、垢積發炎、反覆感染及性行為疼痛等4種情況就不能拖，不割反而更痛苦。

戴定恩於臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文分享，割包皮不是流行也不是壯陽法寶，但屬於以下4種高風險族群者就必須要割：

●包皮過緊：成年後包皮還無法自然退下，導致清潔困難、疼痛、甚至排尿卡關，有這些情況絕對建議手術處理。

●垢積發炎：清不乾淨的包皮容易堆積垢，加上翻不開，變成滋養細菌的溫床，容易引起紅腫、發癢、異味、包皮龜頭炎等，生活品質大打折扣。

● 反覆感染：老是得包皮炎、尿道炎、龜頭炎，吃藥好一陣卻又發作？這代表保養失敗，根本問題還存在─過緊的包皮。割掉才是真正的解法。

●性行為疼痛：包皮緊到不能正常進行性行為，或是過程中拉扯產生疼痛感，讓人「有心無力」甚至陰影上身、影響伴侶關係與自信心，千萬別再忍了。

戴定恩提醒，割包皮不是罪，若造成生活不便、清潔困難、反覆感染或性功能障礙，就是該找專業醫師評估，「主動處理」。現在包皮手術時間短、恢復快，也有磁控、釘合式等新型器械，讓手術更加省時、術後外觀平整，不用擔心美觀問題。

