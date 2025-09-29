自由電子報
健康網》抗老不必靠昂貴補充品 百萬網紅揭「青春4關鍵」

2025/09/29

許多人認為抗老要靠昂貴補充品，百萬網紅建議，從避開超級加工食品等做法逐步改善，就能一步步達到效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為抗老要靠昂貴補充品、保養品，甚至是醫美療程才有辦法達到目的。身兼西班牙裔功能醫學專家的百萬網紅卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，科學證實的確能減緩老化，行動方案就藏在飲食、運動、睡眠與壓力管理中。他提出7項地雷區，與4大青春關鍵，幫助民眾活得更年輕。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享，了解老化的原理，及如何讓人看起來更年輕的做法。藉此幫助他的粉絲，了解真正能延緩老化的4個真正能「拉住時鐘」的關鍵杠桿。

什麼是老化？

卡洛斯·賈拉米洛說明，老化並非外表皺紋或白髮，而是細胞能量下降、慢性發炎、荷爾蒙失衡與腸道菌失調等全身性變化。最常見的迷思是，民眾相信「打1劑點滴就能變年輕」的說法。事實上，延緩老化得靠整體策略，且愈早開始愈有效。「有人到50歲才開始運動與控制飲食，雖然不嫌晚，但如果能從年輕時養成習慣，效果會更好。」

關於老化的地雷區，卡洛斯·賈拉米洛歸納出7項最傷青春的危險因子，也提出相映的行動方案做出改善：

1.超加工食品：高糖與精煉油導致糖化終產物累積，損害組織並堆積脂肪。

行動方案：攝取足夠蛋白質、水果與大量蔬菜（非果汁）、餐中加入醋與橄欖油、控制澱粉，飯後立刻步行。

2.久坐與肌肉流失：降低基礎代謝與胰島素敏感度，還增加跌倒風險。

行動方案：每週2–4次重量訓練，專注於大肌群；進行Zone 2有氧訓練。

3.睡眠不足與作息混亂：打亂褪黑激素與皮質醇分泌，影響血糖與荷爾蒙。

行動方案：中午後避免咖啡因、睡前2小時停用螢幕、保持臥室黑暗涼爽並選擇合適的床墊枕頭。

4.慢性壓力：長期皮質醇升高，破壞甲狀腺及免疫力。

行動方案：練習呼吸放鬆、親近大自然、維繫社交連結。

5.腸道菌失衡：因飲食不均與濫用藥物引起腸道發炎，加速衰老。

行動方案：多吃發酵食物與高纖飲食、謹慎使用藥物、必要時補充益生菌。

6.吸菸、電子煙與化學毒物：提升氧化壓力、傷害血管與肝肺功能。

行動方案：減少塑膠與化學香氛、過濾飲水、檢查肝肺功能。 

7.孤獨感：心理壓力與社交缺乏會增加發炎與死亡風險。

行動方案：與家人朋友保持聯繫、培養社交支持。

除了避開催老陷阱，卡洛斯·賈拉米洛提出「青春4關鍵」給民眾參考：

●維持肌肉與力量：每週2至4次重量訓練，檢測握力。

●保持代謝穩定：控制血糖、胰島素，並注意腰圍與體脂。

●養好睡眠與學會減壓：維持規律作息、晚餐提早2至3小時、睡前避免螢幕藍光。

●降低發炎環境：減少塑膠製品、人工香氛及化學清潔品，選用安全防曬與護膚品。

卡洛斯·賈拉米洛總結，抗老是長期投資，真正的青春藥方，來自每天的選擇。不必花大錢購買療程或補充品，最重要的是養成健康生活習慣，並與醫師合作追蹤關鍵健康指標，就能逐步達成。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

