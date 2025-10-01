自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》阻斷發炎惡循環 營養師：飲食調整很重要

2025/10/01 08:21

營養師科提斯說，國外研究建議，地中海飲食有助提升抗氧化力，遠離老化、癌症、心血管疾病等威脅；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身體處在氧化壓力、發炎的情況下，對於健康造成的傷害，可能超乎想像。營養師科提斯表示，體內若有過多自由基，造成太強的氧化壓力，會開啟促進發炎基因，導致發炎；而發炎細胞又會釋放自由基及發炎物質，提高氧化壓力，進入糟糕的傷害輪迴。想要降低這個惡性循環，國外研究建議，飲食可以以植物性食物為主，有助提升抗氧化力，遠離老化、癌症、心血管疾病等威脅。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，氧化壓力與發炎都跟老化、心血管疾病、神經退化疾病以及癌症有關。當身體有過多的自由基，造成太強的氧化壓力，便會導致發炎的發生；發炎細胞會釋放自由基及發炎物質，又提高氧化壓力，進入氧化壓力⭢發炎⭢氧化壓力⭢糟糕的傷害輪迴。

至於想要降低發炎惡性循環該怎麼做？科提斯說，據國外研究發現，飲食調整可降低這個惡性循環的發生。建議飲食採行以植物性食物為主，例如：地中海飲食及得舒飲食，多吃蔬菜、蔬果、全穀物、堅果種子、豆類、橄欖油、魚等食物，能夠降低氧化壓力及發炎指標，並且提升抗氧化酵素活性，進而降低DNA的損傷。

科提斯進一步表示，相反地，西式飲食會攝取到比較多的紅肉、加工肉品、精製糖及高熱量密度食物，進而增加脂肪過氧化，不僅提升體內氧化壓力與發炎情況的發生，也會降低抗氧化力。

科提斯強調，重要的是總體飲食型態，我們吃下去的食物，彼此會有協同作用。飲食包含多樣有益的食物，也絕對會比狂吃單一健康食物具有更好的抗氧化、抗發炎效果。

