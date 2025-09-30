自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》13樣超級食物吃出保護力！ 醫：偶爾暴食沒效

2025/09/30 06:26

鄰好西醫診所醫師李思賢分享，番茄煮熟後釋放的茄紅素有助於保護心血管與攝護腺；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道超級食物（Superfood）有哪些嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，超級食物是含有關鍵營養素的天然食物，像是海帶、牛肝、巴西堅果、牡蠣等。長期吃下來，效果往往不輸藥物，甚至能全面保護健康。

李思賢分享，超級食物最迷人的地方就在於天然、安全、效果全面，又沒有藥物副作用。將超級食物融入日常飲食中、持續且適量攝取即是健康關鍵，偶爾大量的一次性食用沒有幫助。他列舉以下多種超級食物供民眾參考：

13種超級食物大公開

●巴西堅果：硒能抗氧化及保護甲狀腺。

●海帶：其中的碘能幫助荷爾蒙合成。

●青花椰苗：內含的蘿蔔硫素能解毒、抗發炎。

●牛肝：維生素B12可以維持神經與造血功能。

●番茄：茄紅素對心血管與攝護腺有益，但要記得煮過。

●大蒜：含硫化合物能抗菌護心。

●黑芝麻：鈣能強化骨骼。

●杏仁：維生素E有助於延緩老化。

●南瓜籽：鎂可幫助放鬆。

●酪梨：鉀與油酸能保護心血管健康。

●牡蠣：鋅可以強化免疫力與維持生殖系統健康。

●蛋黃：膽固醇與膽鹼對腦部與荷爾蒙發育重要。

●黑米：花青素是強效抗氧化劑，有助守護心血管。

