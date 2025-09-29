限制級
健康網》重建光復撇開負能量 營養師：掌握食療抓回好心情
〔健康頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，有些人可能出現焦慮、恐慌、精神不集中、失眠、容易作惡夢或受驚嚇、情感低下或麻木等狀況。癌症關懷基金會營養師黃書宜指出，「情緒關鍵四大營養」，再掌握3大原則，吃出情緒正循環。
儘管，中央及地方政府於第一時間全面啟動救援及心理支持工作，設立「安心關懷站」，並提供關懷訪視、心理支持、安心團體等服務，仍有些民眾可以借重食療，把自己的負能量降低。
黃書宜表示，大腦與腸道之間有一條情緒高速公路，吃什麼不僅影響腸道菌相，更會牽動神經傳導物質，進而影響心情。她建議多補充以下營養素：
●Omega-3脂肪酸：存在於鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，有助於神經傳導與抗發炎。
●維生素B群：葉酸、B6、B12 缺乏時，會影響快樂荷爾蒙（血清素、多巴胺）的生成。
‧B6 食物來源：糙米、雞肉、鮭魚、干貝。
‧B12 食物來源：鯖魚、貝類、海苔、雞蛋。
‧葉酸食物來源：深綠色葉菜、紅蘿蔔、柑橘類水果。
●色胺酸：大豆及其製品、牛奶、雞胸肉、堅果、香蕉等富含此胺基酸，是血清素的前驅物。
●膳食纖維與益生菌：蔬果、全穀與發酵乳品可維持腸道菌相平衡，進一步調節情緒。
此外，黃書宜提醒，日常三餐只要掌握3大原則，就能幫助心情維持穩定：
●均衡多樣：以全穀、豆類、蔬果為基礎，搭配適量優質蛋白質與好油脂。
●少糖少加工：避免高糖糕餅、飲料與加工食品，減少血糖波動與睡眠干擾。
●規律用餐：穩定的飲食節奏，能幫助維持能量與情緒。
