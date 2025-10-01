健康網》揭開117歲超級人瑞長壽秘密 天天吃「1物」養腸延壽

研究指出，1名活到117歲的百歲人瑞因為每天吃優格，使腸道含有大量好菌，得以延年益壽；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著全球養生意識抬頭，「健康活到老」是許多人追求的境界。恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述研究指出，國外1名活到117歲的百歲超級人瑞，之所以能如此長壽有7個原因：基因優異、血脂穩定、發炎指數低、免疫力佳、無罹癌、腸道富含好菌及DNA甲基化時鐘佳。

王思恒分享，2025年1篇發表於《Cell Reports Medicine》期刊的最新研究，針對世界最長壽的女性（117歲）做了基因、代謝、免疫、腸道菌相與表觀遺傳的「全方位多體學」檢測，揭露了健康到高齡仍無重大疾病的秘密。

請繼續往下閱讀...

長壽7秘密 老化不等於生病

●罕見基因變異：與心臟保護、腦部健康、免疫功能有關；另外，粒線體功能強健，也讓能量代謝效率佳。

●血脂狀態理想：好膽固醇（HDL）數值高、三酸甘油酯數值低。

●發炎指標極低：減少心血管與慢性病風險。

●免疫力佳：免疫系統雖有老化特徵（B細胞聚集、DNA 短端粒），但整體免疫仍保持高效。

●無罹癌：沒有因老化相關突變而發展出癌症。

●腸道富含好菌：腸道含有大量的雙歧桿菌（一般高齡者會下降）。研究指出，她每天吃優格，才得以維持這樣的腸道優勢。

●DNA甲基化時鐘佳：她的「生物年齡」比實際年齡年輕20年以上。

王思恒表示，從該名長壽女性身上我們可以學到，低發炎狀態是延緩衰老的關鍵，從健康飲食、規律運動、避免肥胖做起；腸道健康與長壽息息相關，攝取益生菌或優格可能有助維持；基因雖重要，但良好生活習慣也能塑造結果；老年≠疾病，老化會增加疾病的發生率，但老化並非一定會生病。

王思恒強調，長壽不是單一因素決定，而是由基因優勢+抗發炎代謝型態+健康腸道菌相+年輕的表觀遺傳狀態共同作用。這項研究提醒我們，保持低發炎、養好腸道、維持活力代謝，可能是邁向健康長壽的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法