健康網》三餐不能單靠飽足感 上班族最缺3大營養

2025/09/30 20:48

營養師張馨方表示，許多上班族三餐靠外食解決，雖然每餐都有吃飽，但膳食纖維等營養卻嚴重攝取不足；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天三餐都有吃飽就健康？對此，營養師張馨方表示，許多上班族三餐依靠外食解決，雖然每餐都有吃，但營養攝取卻「空空如也」，造成蔬果、蛋白質、水分攝取不足等3大營養缺口，長期下來不僅影響體力，也可能導致身體出現其他問題。建議飲食應補足營養量，才能讓精神飽足、工作效率加分。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，身為營養師發現，許多上班族雖然三餐都有吃，但營養嚴重不足。若營養缺口持續，不只影響體能，還可能會讓精神、皮膚，甚至體重管理出問題。上班族最常見的3大營養缺口，大致有以下3項：

膳食纖維不足，蔬果吃太少：以便利商店三明治、麵包當早餐，午餐和晚餐又偏向外食，青菜常常攝取少得可憐。缺乏纖維容易便秘、腸道菌相失衡，甚至增加慢性病風險；建議每天至少3份蔬菜、2份水果，善用小番茄、香蕉、花椰米、綜合生菜沙拉等方便選項。

蛋白質不足，只有澱粉撐場：許多上班族午餐隨便吃一碗魯肉飯、炒麵就解決一餐，結果澱粉爆棚，蛋白質攝取卻不足。長期下來會讓肌肉量下降，新陳代謝也變慢；建議每餐加上「手掌大小」的蛋白質來源，例如：雞胸肉、豆腐、魚或蛋均可。

水分不足，咖啡、茶飲當水喝：早上1杯美式、下午1杯紅茶拿鐵，以為水分喝夠了，但其實咖啡和茶飲有利尿作用，並不能完全取代水。缺水會導致疲倦、頭痛，甚至影響專注力。建議每天至少補足自身體重乘以40毫升的白開水（例如：60公斤就補充60x40=2400cc）。

張馨方強調，營養缺口不是一夕造成，但只要從小習慣開始調整，就能讓工作效率、精神狀態，甚至體態管理更上一層樓。

