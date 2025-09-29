自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

癌細胞的「無間道」！ 研究：腫瘤內細菌會製造「超級分子」強化化療

2025/09/29 15:30

一項最新研究發現，腫瘤內的細菌竟能製造出強化化療藥物效果的「超級分子」，為開發全新的抗癌療法，開啟了一扇希望之窗。（圖取自freepik）

一項最新研究發現，腫瘤內的細菌竟能製造出強化化療藥物效果的「超級分子」，為開發全新的抗癌療法，開啟了一扇希望之窗。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療迎來顛覆性的重大突破！一個國際科學家團隊驚人地發現，過去被認為可能助長腫瘤生長的「腫瘤內細菌」，竟然會反過來成為對抗癌症的「超級盟友」，製造出一種能直接殺死癌細胞、並讓傳統化療藥物效果「加倍奉還」的超級分子。

「科學科技日報」（SciTechDaily）報導，根據發表於權威期刊《細胞系統》（Cell Systems）的最新研究，科學家早已知道，腫瘤就像一個微型生態系，內部也寄生著自己的細菌社群。然而，這些細菌扮演的角色，始終是個謎。如今，這個由英國、德國等機構科學家組成的團隊，終於揭開了謎底。

倫敦醫學科學研究所（LMS）的卡布雷羅（Filipe Cabreiro）教授在研究中解釋：「我們早已知道細菌與腫瘤有關，現在我們開始理解它們與癌細胞之間的『化學對話』。我們發現，其中一種細菌的化學物質，能成為化療的強大夥伴。」

他們在超過千次的實驗中，發現大腸桿菌（E. coli）會產生一種名為「2-甲基異檸檬酸」（2-MiCit）的分子，這個分子，能大幅提升傳統化療藥物「5-氟尿嘧啶」（5-FU）的療效。驚人的是，電腦模型顯示，在真實癌症病患的腫瘤菌群中，同樣具備產生這種分子的能力。

研究顯示，這個來自細菌的「超級分子」，會對癌細胞發動一場精準的「雙重打擊」。首先，它會直接攻擊癌細胞的「發電廠」，也就是粒線體中的一個關鍵酵素，造成其能量供應崩潰。在讓癌細胞「斷電」的同時，它還會引發癌細胞的DNA損傷，啟動抑制癌症進程的機制。當這個「超級分子」與傳統化療藥物聯手時，其殺死癌細胞的效果，遠遠超過任何一方單獨作戰的成果。

比大自然更強 科學家打造「分子2.0版」

研究團隊與藥物化學家合作，對這個天然分子進行了改良，成功設計出一款效果更為強大的「2.0合成版」。 卡布雷羅教授表示：「以天然的微生物產物為起點，我們得以設計出一個更強效的分子，有效地，我們比大自然做得更好。」

這項發現，不僅為開發全新的抗癌藥物開啟了一扇希望之窗，更揭示了在未來的個人化醫療中，分析病患體內的微生物菌群，可能將成為治療成功的關鍵。

