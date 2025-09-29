自由電子報
健康 > 杏林動態

聖馬爾定醫院走入社區 中秋前送月餅關懷獨老

2025/09/29 15:16

聖馬爾定醫院除平日深入社區，傾聽長輩需求並陪伴關懷，在中秋節前也送上月餅探訪，讓長輩不孤單。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中秋節將至，嘉義市聖馬爾定醫院社區健康組舉行「中秋送暖」關懷活動，攜手國際崇她嘉義社，送月餅、營養禮盒到關懷的長輩手中，讓長輩感受節慶氣氛與社會溫情。

聖馬爾定醫院表示，醫院透過設置社區健康小站，定期巡迴各里，協助長輩建立健康檔案，推動預防醫學與慢性病管理，強化第一線健康守護網。中秋送暖活動近日陸續展開，國際崇她嘉義社社長柯郁詩號召社友參與，將月餅、禮盒一家一家送到列案長輩手中，讓長輩身心都感到安心、備受照顧。

聖馬社區健康組長陳伊罧表示，每次訪視過程中，除提供簡易健康諮詢及用藥安全評估外，更以閒話家常方式，傾聽長輩生活近況，實際了解他們的需求，提供適切服務方案。每年例行的節慶拜訪不只致贈禮品，更象徵陪伴與關懷，讓長者感受社會支持，不再孤單。

聖馬爾定醫院攜手國際崇她嘉義社社友，在中秋節前關懷長輩。（聖馬爾定醫院提供）

