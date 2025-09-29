42歲闆娘「心臟破裂」命危 三高沒控制恐釀心病

一位42歲闆娘有高膽固醇問題，連續數日出現胸悶、腹痛等症狀，拖到第3天休克昏厥，送醫後才確診心肌梗塞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部2024年死因統計顯示，心血管疾病名列國人10大死因第2位，造成超過2.3萬人死亡。醫師提醒，想降低心血管疾病風險，必須從三高（高血壓、高血糖、高血脂）控制做起，且近年來許多年輕人使用菸品，也大幅提高了心肌梗塞與中風的風險，呼籲民眾珍惜自己的身體、遠離菸品。

中華民國心臟基金會董事長林俊立說明，歐美國家近年來心肌梗塞情況已經略有趨緩，但台灣健保覆蓋率雖高，心血管疾病的治療卻似乎沒有明顯進步，尤其近5、6年來，40至60歲男性族群的心肌梗塞發生率甚至有輕微上升趨勢。

林俊立認為，預防嚴重冠心症的關鍵就在於三高控制要到位，其中血壓應控制在130/80mmHg標準以下，糖尿病患者糖化血色素應在7%以下，低密度脂蛋白膽固醇則最好要控制在100mg/dl以下，其中膽固醇的威脅常常被民眾輕忽，本身又具有遺傳性，民眾務必特別注意。

此外，林俊立說，先前有一位42歲的小吃店老闆娘，本身有高膽固醇問題，連續數日出現胸悶、腹痛等症狀，但誤以為是吃壞東西造成腸胃不適，因此遲遲沒有就醫，直到第3天休克昏厥，送醫後才確診心肌梗塞，且部分心肌已經嚴重壞死、破裂出血，經過心導管手術等治療，住院長達3個月才出院返家。

林俊立也提到，現代人工作壓力大、睡眠時間不足、血壓高的情況相當常見，近年來心肌梗塞有年輕化趨勢，臨床上偶爾會碰上40多歲、身體健康、無三高或慢性病史卻心肌梗塞猝死的個案，甚至有碰過年僅27歲就心肌梗塞的患者，而抽菸是年輕心肌梗塞患者的常見風險因素。

因此，林俊立提醒，若發現走路時經常感到胸口悶痛、動一下就喘得很厲害，甚至無緣無故痛到冒冷汗，都可能是心臟缺氧或受損的警訊，務必即時尋求專業醫療協助，若不幸發生心肌梗塞，5分鐘內是關鍵搶救期，配合CPR與AED搶救，有4成的個案能夠存活，但若搶救不及，搶救成功率將只剩2%。

中華民國心臟學會理事長、中華民國心臟基金會執行長李貽恒則提醒，吸菸者發生心肌梗塞、心絞痛等心臟疾病的風險，是未吸菸者的2至4倍不等，但只要戒菸就有機會改善血壓與血管功能，已有研究顯示，戒菸1年可降低50%的心臟病發生風險，戒菸10年者的風險則與從未吸菸者相同。

