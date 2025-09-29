自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》移民署隊長登八仙山猝逝 醫示警：小心胸口悶、痛

2025/09/29 14:40

移民署南投專勤隊隊長邱國志，爬過北大武山等知名百岳，近日獨自攀八仙山，傳猝逝，令親友不捨。（圖擷取自臉書）

移民署南投專勤隊隊長邱國志，爬過北大武山等知名百岳，近日獨自攀八仙山，傳猝逝，令親友不捨。（圖擷取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕移民署南投專勤隊隊長邱國志，驚傳在昨天獨自前往攀爬台中市和平區八仙山，期間卻忽然昏迷並失去呼吸心跳猝逝，對此，移民署深感惋惜。而針對這樣的不幸事件，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，一旦無預期的非外力因素死亡，90%以上是心臟的問題，若平日發生3種狀況，就要保持警戒，及早就醫。

移民署指出，53歲邱員在移民署服務十逾年，處事積極，認真負責，對移民署業務推動及公共服務貢獻良多，是許多同事及後輩的學習榜樣。昨日其利用休假日登山鍛練，發生不幸事件，對此，移民署深感惋惜。

劉中平說明，因為人的身體是精密設計的，每天都會好好運轉，疾病要奪去我們的生命需要一點時間，唯獨負擔全身血液循環的心臟，若是出了狀況，立刻就會威脅生命。發病1小時內就死亡的「猝死」，90%是因為心臟病造成的。

他接著說，超過一半的猝死在發生前沒有任何預兆，常讓大家無法防備。猝死的危險因素，包括抽煙、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死的發生。

劉中平提醒，平日如果有以下的危險訊號時就要警戒：

●胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來

要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生。

●頭暈、眼前發黑

要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部，也可能是腦中風的前兆。

●手腳發軟、不聽使喚

要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。

劉中平也曾在臉書分享，美國著名的NCAA（全美大學體育協會）是職業選手的搖籃，然而根據過去20年的研究顯示，美國大學校隊成員有比較高的心臟猝死機會，特別是第一級的男子籃球錦標賽選手，比起美式足球和田徑選手都要高。

他提到，其中最常發生猝死的原因是肥厚性心肌病變以及心臟冠狀動脈異常，這2種疾病是可以透過先進的醫療設備及早診斷出一些患者的。超過一半的心臟猝死發生在運動中，如果是冠狀動脈的疾病，則幾乎全部都在運動中發生。

同時，透過加強運動選手的心臟疾病篩檢和急救設備提升以及CPR技術的推廣，數據顯示這20年來美國NCAA選手心臟猝死的死亡率有明顯降低，這代表醫療的努力是可以減少運動員的生命危險。

劉中平建議，如果要從事高強度的體育訓練之前，最好評估一下自己的心臟風險，有任何不舒服都要停止運動，及早就醫。

