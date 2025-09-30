自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》掉髮3警訊 把握治療黃金期找回頂上風光

2025/09/30 09:13

雲品中醫診所中醫師彭意雯表示，營養攝取不良者或是產後婦女常有血虛體質，此時也常會出現掉髮情形；情境照。（圖取自freepik）

雲品中醫診所中醫師彭意雯表示，營養攝取不良者或是產後婦女常有血虛體質，此時也常會出現掉髮情形；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康髮絲每日均會正常掉落，但若大量落髮，便須視為警訊。雲品中醫診所中醫師彭意雯表示，一般人每天掉髮量約100根左右，若出現掉髮明顯超過此數量、髮絲變細變短、髮際線後退等異常徵兆，提醒務必警覺，及早把握掉髮初期治療黃金期，有助遠離禿頭危機，找回頂上風光。

彭意雯於臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享，近年門診碰到很多患者主訴經常掉頭髮，尤其是洗頭後，浴室排水孔常塞了一堆頭髮，或是在房間地板上老是可以看到掉落的頭髮，擔心會不會頭髮掉太多，到最後就變成禿頭？事實上，在正常情況下，每個人每天都會掉頭髮，掉髮量約100根左右，但若掉髮發現超過太多、髮絲變細變短、髮際線後退等狀況，就要開始注意是否為異常掉髮。

彭意雯進而解釋，營養攝取不良者或是產後婦女常有血虛體質，此時也會出現掉髮情形，這種情況可用四物湯、何首烏、丹參、桑椹等補血類中藥材來進行調理，因中醫認為肝藏血，而髮為血之餘，所以可以適時使用補血藥。

此外，彭意雯表示，情緒不好或生活壓力太大也會影響肝的疏泄功能，進而阻礙養分輸送到頭皮，造成毛囊營養不良、頭髮直直落，此時應採行疏肝解鬱調理。另，生活作息不正常的人易出現陰虛陽亢的體質，經常有口乾舌燥、心情煩躁、脾氣差、手腳心發熱等症狀，加上愛吃冰冷飲品、油炸或辛辣類食物，很可能就會形成濕熱體質，進而促使濕熱積於上焦頭皮，阻滯毛囊、影響頭皮血液循環，造成頭皮過油或落髮等。

彭意雯指出，濕熱與肝鬱型落髮，常用中藥材加以改善，如羌活能利濕祛風、丹皮能清血熱，以及桑白皮、桔梗、黃芩能清上焦熱。並提醒落髮應視個人情況，從補血、疏肝解鬱、清利濕熱等個別化用藥體質調理，到搭配針灸刺激循環等不同方式著手進行治療。

