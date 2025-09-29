自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗10/1開打 花蓮光復鄉災區提前2天接種今啟動

2025/09/29 13:42

花蓮光復鄉大進國小收容所，慈濟醫師評估後，由護理人員接種流感疫苗。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉大進國小收容所，慈濟醫師評估後，由護理人員接種流感疫苗。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍洪災今天第7天，由於先前慈濟醫院醫師在災區有觀察到，災民收容所已有部分災民傳出類流感症狀，衛福部疾管署下令災區提前啟動流感疫苗接種，花蓮縣衛生局規劃於今天啟動，在大進國小等各個災民收容所均可免費施打，不需要健保卡，只要報身份證字號及姓名！

光復鄉大馬村長香草場部落的80多歲阿嬤，因為心血管疾病今年初引發中風，臥床的阿嬤今天在慈濟醫院醫師協助下，完成施打流感疫苗，收容所也有印尼看護完成接種，照顧阿嬤的女兒說，香草場部落要感謝村長王梓安積極宣導，讓部落的民眾都平安撤離，沒有人罹難；慈濟醫院支援醫師也說，今天共帶了600劑流感疫苗，包括光復鄉的居民、救災人員、看護等，不限年齡都可以免費接種！

流感疫苗10/1開打 花蓮光復鄉災區提前2天接種今啟動

花蓮災區民眾優先施打流感疫苗，已先配送至光復鄉衛生所、合約醫院。
（記者花孟璟攝）

花蓮縣衛生局長朱家祥說，衛福部提前讓花蓮災區先施打疫苗，今天起光復鄉衛生所已啟動流感疫苗接種，民眾也可同一時間接種新冠疫苗，衛生所上午10點半到中午12點在馬太鞍教會、下午1點到1點50分在大全活動中心、2點到4點在大進國小及瑞穗鄉虎爺溫泉會館。

因洪水淹過災區，地面可能有各種碎玻璃或罐子，加上許多家戶的化糞池因為淹水造成溢出，住家也無法使用廁所。衛生局長朱家祥也呼籲，民眾災後清理家園時，建議穿雨鞋、戴口罩及手套，避免受傷感染；居家掃除汙泥後可使用漂白水以1:100的比例稀釋後，用來拖地或擦拭，食物飲水也務必煮沸再喝及食用。

許多家戶民眾因來不及逃難，證件及細軟來不及收拾就跑出家門難，健保卡也不見了，朱家祥說，民眾只要報身分證字號，就可到糖廠阿嬤廚房、馬太鞍教會、太巴塱教會等災區醫療站看病，需要慢性病處方箋也可以到各醫療站告知醫師，隔天就會依民眾需要帶到災區；此外，光復鄉3家診所目前也有柏仁診所一家恢復服務，民眾可多利用。

花蓮流感疫苗提前一天在災區開打，以收容所民眾、光復鄉民優先，圖為各醫療站接種時刻表。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮流感疫苗提前一天在災區開打，以收容所民眾、光復鄉民優先，圖為各醫療站接種時刻表。（花蓮縣衛生局提供）

