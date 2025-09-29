健康網》林珍羽罹肺腺癌臉書吐「1事」 營養師：嚴防油炸燒烤

民眾黨台北市議員林珍羽今年1月自曝罹患肺腺癌，術後走過8個多月，因為目前身體還在觀察期，她在臉書表示，無法參加鄰里的中秋烤肉趴。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽今年1月爆出罹患肺腺癌，震驚各界。而她已經從肺腺癌手術走過8個多月，今日突然在臉書發文表示「對不起！請原諒我」，原來是無法參加社區或鄰里有邀請的中秋烤肉趴，因為目前身體還在觀察期。醫師建議，罹癌手術後除了醫療處置得當，後續的自我照顧也很重要；營養師則提醒少吃油炸、燒烤、煙燻、煎炒等高溫烹調的食物，以免造成危害。

民眾黨台北市議員林珍羽今年1月自曝罹患肺腺癌第1期，她當時坦言，自己從不抽菸，也沒有家族病史，卻在檢查中意外發現肺部有「毛玻璃狀結節」。近日她在臉書上發文分享，走過8個多月，體力也正在慢慢恢復，感謝大家的關心與鼓勵。「為了有健康的身體，服務大家，還得暫時跟炭火保持安全距離」，今年無法參加社區或鄰里有邀請的中秋烤肉趴。

事實上，不只民眾黨台北市議員林珍羽罹患肺腺癌，過去也有不少名人曾罹患肺腺癌，包括副總統蕭萬長等。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎曾在臉書表示，86歲的前副總統蕭萬長，至今與肺癌和平共處已超過14年，「背後有不少值得借鏡的地方」。若發現罹癌，「找到合適的治療、好好配合，再加上長期穩定的生活調理，可以活得很好、很久。」

廖繼鼎表示，除了醫療處置得當，後續的自我照顧也非常重要：

●每天走5-6千步、每週游泳3次

●每週喝4次太太準備的蔬果養生湯

●多吃蔬果、少加工、不靠保健品

●愛玩數獨、桌遊，維持腦力敏捷

●每天閱讀、健身，讓身心保持活力

不只如此，營養師高敏敏也曾在臉書發文表示，肺癌的潛藏危險因子，除遺傳、基因變異、肺部病變、吸菸與二手菸、煮菜油煙、空污外，常吃紅肉、加工食品、精製糖、飽和脂肪以及高溫烹調產生致癌物，也易造成危害。

3飲食危害須留意

除潛藏危險因子外，高敏敏指出，應避免以下日常飲食與烹調習慣，以免造成身體危害。

●少吃紅肉、加工肉品

加工肉如火腿、培根，已被癌症研究中心（IARC）列為第一級致癌物。紅肉如牛肉、豬肉，則被列為第二級A類致癌物。

●遠離飽和脂肪與精製糖

飽和脂肪酸攝取過量，與肺癌風險密切相關；精製糖 則會讓身體長期處於發炎狀態。

●縮短烹煮時間、拒絕高溫烹調

油炸、燒烤、煙燻、煎炒等高溫烹調方式，容易產生致癌物質，建議多用蒸煮、燉滷取代，既健康又美味。

