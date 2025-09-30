健康網》蚵仔有「三高」 營養師：高鋅、高鐵、高蛋白

營養師黃雅鈺分享，蚵仔高蛋白、低熱量、含鋅量高，煮湯加上蔥花及薑片，鮮甜又美味。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最近剛過秋分，夜間也沒那麼熱，晚餐好適合喝點湯！營養師黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文分享，蚵仔又稱牡蠣，具有高蛋白、低熱量、含鋅量高等特色，民眾不妨在家自煮「蚵仔湯」，再加點蔥花及薑片，鮮甜又美味。

蚵仔4大優點

●優質蛋白質：每100公克含蛋白質9.4公克。

●熱量低：每100公克熱量54大卡。

●含有豐富的礦物質鋅：每100公克含10.6毫克的鋅，是常見的貝類中含鋅量最高的。鋅也是身體代謝、皮膚健康及調節免疫力很重要的營養素。

●易入口：質地軟嫩不用切割，很適合兒童、長輩及牙口較差者食用。

蚵仔不只富含鋅及蛋白質，它的鐵質含量也很高。營養師吳佳穎補充，很多人都覺得只有豬肉、牛肉等紅肉才有豐富的鐵質，但其實海鮮的鐵質也很高，比如蛤蠣、牡蠣等，它們的熱量也低，比起紅肉，較不會有飽和脂肪過多的疑慮。

吳佳穎說，若想加強鐵質的吸收率，可以多吃富含維生素C的水果幫助吸收，如芭樂、柑橘類、奇異果；同時應減少隨餐飲用茶飲或咖啡，這些飲品含有單寧酸，會降低食物中的鐵質吸收。

黃雅鈺指出，煮給大人的蚵仔湯，可於新鮮的蚵仔上加點蔥花、薑片，鮮甜又好喝，若再加點酸菜絲當配料更對味；不過，如果是要煮給小孩喝的，可以將酸菜絲改成切小段的金針菇，剛好補足這道料理缺乏的膳食纖維。

