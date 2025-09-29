肺腺癌術後觀察期 民眾黨議員林珍羽遠離烤肉趴、遠距離祝福

民眾黨議員林珍羽表示，因肺腺癌術後還在觀察期，無法參加中秋烤肉趴，請大家原諒。（取自林珍羽臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕接近中秋節連假，民眾熱中烤肉活動的同時，民意代表也有跑不完的烤肉趴！民眾黨台北市議員林珍羽昨在臉書突然貼出「對不起！請原諒我」，原來是她前陣子因為肺腺癌進行手術，雖然體力正在恢復，但因為身體還在觀察期，得暫時跟炭火保持安全距離，只能遠遠的給市民送上祝福。

從來不抽菸的林珍羽是在今年初健康檢查時發現異樣，確診為肺腺癌1期，隨即接受醫師建議開刀治療，術後因為支氣管變得比較敏感，一度常常咳嗽不停，有時候還咳到說不出話。

請繼續往下閱讀...

術後已經8個月，林珍羽感謝選民的關心與鼓勵，體力也在慢慢恢復中；她也努力把握每一場能親自參加的地方行程，但近日中秋烤肉趴邀約多，她只好先跟大家說聲抱歉，不是因為不愛烤肉的香氣，或怕烤焦，而是因為目前身體還在觀察期，得暫時跟炭火保持安全距離，只能遠遠送上祝福。

林珍羽說，為了有健康的身體，服務大家，無論有沒有肉片在手，她都會持續把大家放在心上，盡力跑到每一個需要的角落。她的貼文有不少民眾留言支持，鼓勵她保重身體、來日方長，健康第一!

