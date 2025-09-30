健康網》脂肪長對地方 研究：可護心、抗老化

食農專家韋恩說，西洋梨型身材的脂肪分布與較高的女性荷爾蒙雌激素有關，而較高的雌激素又與女性心臟老化較慢相關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為脂肪對身體似乎有害無益，但研究或許顛覆了這項認知。食農韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，據國外研究指出，堆積在內臟中的脂肪，可能增加罹患心臟疾病風險，但某些類型脂肪則可能有助抗老，尤其是西洋梨型身材的女性，分布在其臀部和大腿周圍的脂肪，似乎可保護她們心臟免受老化影響。

韋恩說明，根據英國1項新研究指出，堆積在身體腹部器官，如胃、腸和肝臟周圍的隱藏脂肪，可能會增加人們罹患心臟疾病的風險，這與心臟加速老化有關。血液檢測顯示，內臟脂肪與體內發炎程度提高具相關性，這也可能導致過早的老化發生。最令人關注的是，一些人即使體重正常，也可能仍存有大量內臟脂肪。

請繼續往下閱讀...

「蘋果型」男性心臟加速老化

不過，韋恩進一步說，主要研究人員、倫敦帝國學院醫學科學研究所的德克蘭·奧瑞根博士表示，某些類型的脂肪，則可能對抗老化，尤其是女性臀部和大腿周圍的脂肪。研究結果還指出，男女之間的差異以及體型的差異，舉例來說，「蘋果型」腹部脂肪分布與男性的心臟老化加速有強烈關聯；但「西洋梨型」身材的脂肪分布在女性臀部和大腿上，似乎能夠保護她們免受心臟老化影響。

韋恩表示，西洋梨型身材的脂肪分布與較高的女性荷爾蒙雌激素有關，而較高的雌激素又與女性心臟老化較慢有關。但研究人員也特別表示，目前雖已知蘋果型與西洋梨型的身體脂肪區別，但仍不清楚它是如何導致不良健康結果。

避免攝取超加工食品不傷心

此外，韋恩也曾於臉書與網頁發文提醒，想要避免內臟脂肪堆積、造成心血管與代謝疾病風險，須特別留意日常飲食。尤其最新研究發現，超加工食品每增加10%的熱量攝取，早死風險上升約3%；且30-69歲的「早期死亡」與超加工食品攝取有顯著關聯。另，之前研究也讓專家推論，攝取過多超加工食品，還容易造成以下健康風險，因此建議應減少攝取：

●胰島素阻抗：提高第二型糖尿病風險。

●慢性發炎：導致 DNA 損傷、提升癌症風險。

●營養失衡：低纖維、高糖鹽脂、缺乏維生素礦物質。

●影響代謝壽命：新陳代謝能力較差者，可能壽命縮短數年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法