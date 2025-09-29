健康網》鏟子超人注意小黑蚊 專家：防護有3招 被叮咬可冰敷

熱心志工前往花蓮光復鄉義助居民重建家園，要預防小黑蚊叮咬，著長袖、長褲做好個人防護。（資料照，記者花孟璟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕不少熱心志工前往花蓮光復鄉義助居民重建家園，然而當地小黑蚊肆虐，很多民眾一不小心就被叮咬，奇癢無比。衛福部疾管署衛教資料指出，小黑蚊通常叮人體的小腿、膝蓋、手背、手肘等部位，尤其吸血高峰約在上午11點至下午3點間，被叮咬可以冰敷患處以減輕不適，最好穿著長袖、長褲，做好個人保護措施。

有民眾到花蓮光復災區協助居民重整家園，卻遭到小黑蚊「攻擊」，腳部附近被叮咬了7、8處，癢到讓人快抓狂，又不敢抓，怕會破皮傷口造成蜂窩性組織炎。熱心的義工也在Threads上發文提醒其他的志工。

根據環境部化學物質管理署化學知識地圖資料表示，小黑蚊的真名是臺灣鋏蠓Forcipomyia （lasiohelea）taiwana（Shiraki），牠是一種蠓科鋏蠓屬的吸血昆蟲，主要分布範圍在臺灣、中國廣東與福建低海拔地區，體型嬌小不易察覺牠的存在，好吸人血，被叮咬會奇癢無比，甚至可能引起嚴重過敏。蚊子屬於蚊科與臺灣鋏蠓是完全不同的生物，但因為吸食人血造成癢痛的特性，常被人們誤以為只是不同大小的蚊子。

疾管署提醒，由於小黑蚊需吸血才能產卵及繁殖，且通常卵產於環境中具有藍綠藻或陸生綠藻（青苔）的地方，故成長後多出沒於有藍綠藻，或陸生綠藻又同時有人群聚集之處，以便伺機吸食人血，繁衍後代。

預防小黑蚊3招

為了不讓小黑蚊有叮咬機會，疾管署提供民眾3項做法預防：

●小黑蚊最愛在上午11點至下午3點出沒

在一日之中，雌蟲吸血高峰約在上午 11 點至下午3點。所以應盡量避免在小黑蚊吸血高峰靠近其孳生地點。

●不要搔抓叮咬處以避免傷口感染

小黑蚊通常叮人體的小腿、膝蓋、手背、手肘等部位，被小黑蚊叮咬後易產生奇癢、紅腫或過敏等症狀，若被叮咬可以冰敷患處以減輕不適，亦可塗抹止癢藥膏，千萬不要搔抓叮咬處以避免傷口感染。若產生較嚴重之過敏反應，應立即就醫。

●防治小黑蚊最有效的方法為綜合方式

民眾做好個人保護措施，可阻止提供血源以阻斷小黑蚊的繁殖，故前往易孳生小黑蚊的環境附近時，可穿著長袖、長褲，或在皮膚裸露處塗抹經衛生福利部核可的防蚊藥劑。

另外，環境部化學物質管理署化學知識地圖資料提醒民眾，根據研究，敵避（DEET）才是臺灣鋏蠓避之唯恐不及的化學物質，含有敵避（DEET）的防蚊藥劑主要分為2種，其一為衛生福利部核准，可直接塗抹噴灑於人體皮膚上，且印有「衛部（署）藥字」或「衛部（署）藥輸」；另一種則為行政院環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，用於室內、戶外環境，產品上印有「環署衛製」。選用時要留意，不要購買來路不明的藥品使用。

