自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》鏟子超人注意小黑蚊 專家：防護有3招 被叮咬可冰敷

2025/09/29 11:40

熱心志工前往花蓮光復鄉義助居民重建家園，要預防小黑蚊叮咬，著長袖、長褲做好個人防護。（資料照，記者花孟璟攝）

熱心志工前往花蓮光復鄉義助居民重建家園，要預防小黑蚊叮咬，著長袖、長褲做好個人防護。（資料照，記者花孟璟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕不少熱心志工前往花蓮光復鄉義助居民重建家園，然而當地小黑蚊肆虐，很多民眾一不小心就被叮咬，奇癢無比。衛福部疾管署衛教資料指出，小黑蚊通常叮人體的小腿、膝蓋、手背、手肘等部位，尤其吸血高峰約在上午11點至下午3點間，被叮咬可以冰敷患處以減輕不適，最好穿著長袖、長褲，做好個人保護措施。

有民眾到花蓮光復災區協助居民重整家園，卻遭到小黑蚊「攻擊」，腳部附近被叮咬了7、8處，癢到讓人快抓狂，又不敢抓，怕會破皮傷口造成蜂窩性組織炎。熱心的義工也在Threads上發文提醒其他的志工。

根據環境部化學物質管理署化學知識地圖資料表示，小黑蚊的真名是臺灣鋏蠓Forcipomyia （lasiohelea）taiwana（Shiraki），牠是一種蠓科鋏蠓屬的吸血昆蟲，主要分布範圍在臺灣、中國廣東與福建低海拔地區，體型嬌小不易察覺牠的存在，好吸人血，被叮咬會奇癢無比，甚至可能引起嚴重過敏。蚊子屬於蚊科與臺灣鋏蠓是完全不同的生物，但因為吸食人血造成癢痛的特性，常被人們誤以為只是不同大小的蚊子。

疾管署提醒，由於小黑蚊需吸血才能產卵及繁殖，且通常卵產於環境中具有藍綠藻或陸生綠藻（青苔）的地方，故成長後多出沒於有藍綠藻，或陸生綠藻又同時有人群聚集之處，以便伺機吸食人血，繁衍後代。

預防小黑蚊3招

為了不讓小黑蚊有叮咬機會，疾管署提供民眾3項做法預防：

●小黑蚊最愛在上午11點至下午3點出沒

在一日之中，雌蟲吸血高峰約在上午 11 點至下午3點。所以應盡量避免在小黑蚊吸血高峰靠近其孳生地點。

●不要搔抓叮咬處以避免傷口感染

小黑蚊通常叮人體的小腿、膝蓋、手背、手肘等部位，被小黑蚊叮咬後易產生奇癢、紅腫或過敏等症狀，若被叮咬可以冰敷患處以減輕不適，亦可塗抹止癢藥膏，千萬不要搔抓叮咬處以避免傷口感染。若產生較嚴重之過敏反應，應立即就醫。

●防治小黑蚊最有效的方法為綜合方式

民眾做好個人保護措施，可阻止提供血源以阻斷小黑蚊的繁殖，故前往易孳生小黑蚊的環境附近時，可穿著長袖、長褲，或在皮膚裸露處塗抹經衛生福利部核可的防蚊藥劑。

另外，環境部化學物質管理署化學知識地圖資料提醒民眾，根據研究，敵避（DEET）才是臺灣鋏蠓避之唯恐不及的化學物質，含有敵避（DEET）的防蚊藥劑主要分為2種，其一為衛生福利部核准，可直接塗抹噴灑於人體皮膚上，且印有「衛部（署）藥字」或「衛部（署）藥輸」；另一種則為行政院環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，用於室內、戶外環境，產品上印有「環署衛製」。選用時要留意，不要購買來路不明的藥品使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中