健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

衛福部桃園醫院創新療法 助糖尿病患擺脫壞死筋膜炎危機

2025/09/29 09:55

61歲糖尿病男性患者右足嚴重細菌感染，一度面臨截肢風險，桃園醫院醫療團隊採取交替式負壓抽吸結合傷口浸泡療法，協助患者擺脫壞死筋膜炎危機。（桃園醫院提供）

61歲糖尿病男性患者右足嚴重細菌感染，一度面臨截肢風險，桃園醫院醫療團隊採取交替式負壓抽吸結合傷口浸泡療法，協助患者擺脫壞死筋膜炎危機。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院整形外科日前成功治療1名61歲糖尿病男性患者，醫療團隊指出，該名患者因右足嚴重細菌感染，導致廣泛壞死性筋膜炎，足踝與小腿出現大範圍皮膚缺損與多條肌腱外露，病情一度嚴重甚至面臨截肢風險，醫療團隊採取交替式負壓抽吸結合傷口浸泡療法，在有效控制感染後，成功以植皮手術修補，逐步促進傷口癒合，讓患者提前進入復健階段，展現新技術在臨床治療上的突破。

桃園醫院整形外科主任鄭泰如表示，壞死性筋膜炎是1種由細菌引起的嚴重感染，細菌沿著筋膜層迅速擴散，可能造成大面積組織壞死，甚至引發敗血症與器官衰竭，死亡率極高，而傳統治療通常需多次手術清創與長期住院，對病人造成極大負擔，因此團隊引入交替式負壓抽吸與浸泡療法，藉由沖洗液在傷口停留作用，軟化壞死組織與滲出物，再以負壓抽吸帶出感染物質，並維持傷口濕潤環境，加速新生組織生長。

鄭泰如表示，此項方法不僅能縮短治療與清創時間，還保留傳統單一負壓治療的優點，例如減少水腫、改善血液循環與促進組織修復等，在這起案例中，患者的傷口恢復速度明顯提升，也減少了手術次數與住院天數，顯示交替式負壓抽吸與浸泡療法對於壞死性筋膜炎、慢性傷口以及大範圍軟組織缺損患者，都具有臨床應用價值，可望成為未來重要的治療選項，不過該技術目前尚未納入健保給付，病人若有需求，應先與醫師詳細討論並評估適用性。

