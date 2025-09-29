自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

喪屍菸彈持毒案激增 嘉療：提供戒癮協助

2025/09/29 10:37

針對藥物濫用者，嘉南療養院有相關的戒癮資源提供協助。（嘉療提供）

針對藥物濫用者，嘉南療養院有相關的戒癮資源提供協助。（嘉療提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕屬於強效麻醉藥物的依托醚酯（Etomidate）目前已遭濫用，以台南歸仁警分局為例，破獲的毒品持有案件中，「喪屍菸彈」就佔了3成，衛生福利部嘉南療養院指出，不當吸食對身體百害而無一利，更會引發的交通事故，造成重大的公共危害，有提供戒癮協助，重建健康人生。

嘉療成癮暨司法精神科主任黃聿斐說，自2021年起，亞洲各地開始出現將依托醚酯非法摻入電子、加熱菸油的案例，並以「喪屍菸彈」、「太空油」、「K-pods」等名稱販售；去年台灣更接連發生與該毒品濫用有關的駕駛肇事案件，社會關注，問題值得正視。

黃聿斐表示，隨著電子菸產品普及，依托醚酯被濫用，會造成手腳發抖、步態異常、喪失意識，若在開車，因反應遲鈍而影響判斷力，導致交通事故，危及他人生命安全。

黃聿斐提到，依托醚酯原是用於急救或創傷病患的短效靜脈麻醉劑，能快速鎮靜中樞神經、引發肌肉鬆弛與暫時失憶。

但根據醫學研究，即使是低劑量，也會抑制腎上腺皮質素分泌，削弱身體面對壓力的能力，並不適合長期或非醫療使用。

黃聿斐強調，濫用依托醚酯可能帶來短暫的欣快與飄浮感，但同時伴隨語無倫次、視幻覺、肌肉抽搐，嚴重時甚至昏迷不醒；由於對大腦功能的抑制，在無法辨識危險的狀態下進行駕駛、操作機械或與人互動，都會造成不可挽回的後果。

黃聿斐指出，針對藥物使用者已有相關的戒癮資源，並配合檢察署「緩起訴附命治療」方案提供協助，目前該院介入的喪屍菸彈案例，以年輕人居多。

台灣也於去年11月將依托醚酯升列為第二級毒品，違法製造或販售將面臨7年以上刑期，嘉療呼籲民眾，若能自願就醫與配合治療計畫，司法單位可依情況酌予寬緩處理。

警方破獲的毒品持有案件中，俗稱「喪屍菸彈」的依托醚酯使用者激增。（民眾提供）

警方破獲的毒品持有案件中，俗稱「喪屍菸彈」的依托醚酯使用者激增。（民眾提供）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中