喪屍菸彈持毒案激增 嘉療：提供戒癮協助

針對藥物濫用者，嘉南療養院有相關的戒癮資源提供協助。（嘉療提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕屬於強效麻醉藥物的依托醚酯（Etomidate）目前已遭濫用，以台南歸仁警分局為例，破獲的毒品持有案件中，「喪屍菸彈」就佔了3成，衛生福利部嘉南療養院指出，不當吸食對身體百害而無一利，更會引發的交通事故，造成重大的公共危害，有提供戒癮協助，重建健康人生。

嘉療成癮暨司法精神科主任黃聿斐說，自2021年起，亞洲各地開始出現將依托醚酯非法摻入電子、加熱菸油的案例，並以「喪屍菸彈」、「太空油」、「K-pods」等名稱販售；去年台灣更接連發生與該毒品濫用有關的駕駛肇事案件，社會關注，問題值得正視。

黃聿斐表示，隨著電子菸產品普及，依托醚酯被濫用，會造成手腳發抖、步態異常、喪失意識，若在開車，因反應遲鈍而影響判斷力，導致交通事故，危及他人生命安全。

黃聿斐提到，依托醚酯原是用於急救或創傷病患的短效靜脈麻醉劑，能快速鎮靜中樞神經、引發肌肉鬆弛與暫時失憶。

但根據醫學研究，即使是低劑量，也會抑制腎上腺皮質素分泌，削弱身體面對壓力的能力，並不適合長期或非醫療使用。

黃聿斐強調，濫用依托醚酯可能帶來短暫的欣快與飄浮感，但同時伴隨語無倫次、視幻覺、肌肉抽搐，嚴重時甚至昏迷不醒；由於對大腦功能的抑制，在無法辨識危險的狀態下進行駕駛、操作機械或與人互動，都會造成不可挽回的後果。

黃聿斐指出，針對藥物使用者已有相關的戒癮資源，並配合檢察署「緩起訴附命治療」方案提供協助，目前該院介入的喪屍菸彈案例，以年輕人居多。

台灣也於去年11月將依托醚酯升列為第二級毒品，違法製造或販售將面臨7年以上刑期，嘉療呼籲民眾，若能自願就醫與配合治療計畫，司法單位可依情況酌予寬緩處理。

警方破獲的毒品持有案件中，俗稱「喪屍菸彈」的依托醚酯使用者激增。（民眾提供）

