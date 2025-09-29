6旬男跟貓玩跌倒頸椎損傷癱瘓 接受2場手術奇蹟似復原

宜縣61歲吳先生在家跟貓玩跌倒，造成頸椎損傷癱瘓，接受2場手術後奇蹟似復原。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣61歲吳先生，今年5月底在家跟貓咪玩時跌倒，臉部撞擊牆壁，全身失去知覺被推進急診室，經過檢查發現頸椎脊髓損傷，接受2次頸椎手術，從全身癱瘓困境中走出來，術後2週即可恢復行走與進食，身體狀態好了大半。

吳先生身體硬朗，平時有運動習慣，沒想到跟貓咪玩竟會跌到癱瘓。家人回憶，他被送醫時意識清楚，只有手腳不能動，經腦部電腦斷層掃描，未發現異常，原以為過度換氣引發手腳麻木，但2小時後手腳仍無法使勁，接續做頸椎核磁共振掃描，確認多節頸椎間盤突出造成椎管狹窄，外傷後頸椎脊髓部分損傷所致。

請繼續往下閱讀...

羅東博愛醫院醫師羅揚嵐提醒大家，頭頸部受傷後若有肢體麻木，應趕快就醫檢查。（圖由羅東博愛醫院提供）

由於嚴重頸椎損傷恐有全身癱瘓風險，羅東博愛醫院神經外科主任羅揚嵐為吳男施予高劑量類固醇，隨後進行頸椎椎板移除減壓手術，緩解脊髓壓迫，再切除突出的頸椎椎間盤，啟動脊柱融合手術，將頸椎重新復位固定。

吳男原本全身癱軟被推進醫院，歷經馬拉松式手術，搭配積極復健順利找回四肢功能，術後2週便能自行走路，漸漸恢復生活自理能力，用筷子吃飯、沐浴洗漱都沒問題，力氣也逐漸恢復。羅揚嵐評估，配戴頸圈3個月等骨頭長好，就可回歸職場。

羅揚嵐說，頸椎脊髓損傷多來自劇烈外力（意外事件），如職業傷害、車禍、運動傷害、暴力，另居家空間裡的障礙物、潮濕地板、浴室、廚房，必須留意防跌防滑，頭頸部受傷後若有肢體麻木、感覺異常，應趕快就醫接受進一步檢查。

