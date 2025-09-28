健康網》929世界心臟日 百萬網紅醫：自審6現象救自己一命

爬樓梯若發生喘不過氣，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士建議做個心臟方面檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕929是世界心臟日，世界心臟聯盟與世界衛生組織呼籲，「不要錯過每一次心跳」。西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）提出6大警訊，再三叮嚀民眾自審一下，別忽略身體的求救訊號。

儘管心臟保健話題，已是大家耳熟能詳的，在YouTube頻道上擁有548萬粉絲的他，推出「心臟病發作前6個跡象」影片，上線僅2週，就吸引3.3萬次觀看。卡洛斯．賈拉米洛說，大多數人把這些徵兆與疲勞、壓力混淆了，甚至覺得是老化現象，錯過救自己一把的時機。

卡洛斯．賈拉米洛歸類6大警訊：

●呼吸困難：當不明原因的喘發生時，尤其是平躺或爬樓梯時，一定要小心了。

●極度疲倦、體力明顯下降：自己評斷日常小事，都覺得吃力。

●下肢、腳踝、腹部或眼皮水腫：穿鞋子變緊、體重突然驟增。

●心悸、心律不整：心臟突然快跳、漏跳、亂跳，都不是好事。

●胸口壓迫或疼痛：這是典型的心絞痛，可能擴及至頸部、手臂、下顎，尤其是下顎處，也就是下巴，這類不尋常一定要留意。

●暈眩或昏厥：因心輸出量不足導致腦部缺血。頭重腳輕的感覺，視力模糊，感覺快要失去意識，這表明到達大腦的血液可能不足。

常聽見有人說，他向來都好好的，竟然會心肌梗塞。卡洛斯．賈拉米洛不認同此說法，他認為，心臟就像一顆炸彈，每天跳動約10萬次，當這個幫浦失去力量時，已無力輸送血液，此時血液會開始積聚，也就是血栓會出現了。

卡洛斯．賈拉米洛進一步說明，當已掌握自己身體警訊時，您該怎麼做？必須要做心電圖、心臟超音波、運動心電圖、驗血等，此外要養成每月至少檢查一次動脈血壓的習慣。

至於保健方面，卡洛斯．賈拉米洛表示，斷絕糖、蜂蜜、糖漿和超加工食品，菸酒自然也是不被允許的。多吃水果而非喝果汁，綠葉蔬菜、鮭魚、鮪魚、沙丁魚都是不錯的選擇，堅果也是不錯的選擇；運動、體能訓練也不可缺，卡洛斯．賈拉米洛建議，有氧運動加上肌力訓練。

