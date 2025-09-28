自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》929世界心臟日 百萬網紅醫：自審6現象救自己一命

2025/09/28 21:39

爬樓梯若發生喘不過氣，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士建議做個心臟方面檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

爬樓梯若發生喘不過氣，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士建議做個心臟方面檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕929是世界心臟日，世界心臟聯盟與世界衛生組織呼籲，「不要錯過每一次心跳」。西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）提出6大警訊，再三叮嚀民眾自審一下，別忽略身體的求救訊號。

儘管心臟保健話題，已是大家耳熟能詳的，在YouTube頻道上擁有548萬粉絲的他，推出「心臟病發作前6個跡象」影片，上線僅2週，就吸引3.3萬次觀看。卡洛斯．賈拉米洛說，大多數人把這些徵兆與疲勞、壓力混淆了，甚至覺得是老化現象，錯過救自己一把的時機。

卡洛斯．賈拉米洛歸類6大警訊：
●呼吸困難：當不明原因的喘發生時，尤其是平躺或爬樓梯時，一定要小心了。

●極度疲倦、體力明顯下降：自己評斷日常小事，都覺得吃力。

●下肢、腳踝、腹部或眼皮水腫：穿鞋子變緊、體重突然驟增。

●心悸、心律不整：心臟突然快跳、漏跳、亂跳，都不是好事。

●胸口壓迫或疼痛：這是典型的心絞痛，可能擴及至頸部、手臂、下顎，尤其是下顎處，也就是下巴，這類不尋常一定要留意。

●暈眩或昏厥：因心輸出量不足導致腦部缺血。頭重腳輕的感覺，視力模糊，感覺快要失去意識，這表明到達大腦的血液可能不足。

常聽見有人說，他向來都好好的，竟然會心肌梗塞。卡洛斯．賈拉米洛不認同此說法，他認為，心臟就像一顆炸彈，每天跳動約10萬次，當這個幫浦失去力量時，已無力輸送血液，此時血液會開始積聚，也就是血栓會出現了。

卡洛斯．賈拉米洛進一步說明，當已掌握自己身體警訊時，您該怎麼做？必須要做心電圖、心臟超音波、運動心電圖、驗血等，此外要養成每月至少檢查一次動脈血壓的習慣。

至於保健方面，卡洛斯．賈拉米洛表示，斷絕糖、蜂蜜、糖漿和超加工食品，菸酒自然也是不被允許的。多吃水果而非喝果汁，綠葉蔬菜、鮭魚、鮪魚、沙丁魚都是不錯的選擇，堅果也是不錯的選擇；運動、體能訓練也不可缺，卡洛斯．賈拉米洛建議，有氧運動加上肌力訓練。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中