健康網》兒少愛能量飲 德研究：失眠、過動更傷腦

能量飲對兒少健康不利，德國慕尼黑大學醫院認為，這類飲料應向兒少提出警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕兒少愛喝能量飲，根據慕尼黑大學醫院兒科心臟科和重症監護科研究發現，有18例不良健康病例，其中45%影響心血管、33%影響神經心理系統，建議這類產品應向兒少提出風險警訊。

發表於歐洲《營養素》期刊，德國慕尼黑大學醫院發現能量飲對兒少心血管、肝臟、腎臟、皮膚等影響，尤其是心律不整、動脈高血壓、急性冠狀動脈痙攣和自發性冠狀動脈剝離。值得一提的是，一名男性青少年在攝取能量飲（含80毫克咖啡因）後，出現自發性冠狀動脈剝離。

請繼續往下閱讀...

飲用能量飲的青少年，會對發育中的大腦產生不利影響，可能導致失眠、過動和注意力不足過動症。

目前已證實咖啡因具有血管收縮作用，可增加左心室收縮力，進而導致血壓升高，兒少飲用能量飲，證實有心律不整傾向。

此外，能量飲內含糖量過高，對於長期飲用者，可能導致代謝紊亂及體重過重，最終增加心血管發病率。咖啡因可能會引發精神病發作和恐慌症，還有可能導致大腦過度興奮，進而引起不良反應。慕尼黑大學醫院也發現有4例癲癇成年病例，他們都服用過含咖啡因和牛磺酸的能量飲。之後，病患停止飲用，癲癇發作得到緩解。

咖啡因引起的焦慮、咖啡因相關疾病、咖啡因引起的睡眠障礙，甚至咖啡因中毒。另一項研究調查了1727名5至12年級學生，與不攝取咖啡因的學生相比，飲用的兒童罹患過動症和注意力不集中的風險增加66%。

慕尼黑大學醫院表示，為了防止未來出現不良健康影響，應勸阻有健康問題的兒少族群禁止飲用能量飲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法