健康 > 名人健康事

健康網》唐玲控糖不佳、老腹瀉 醫曝無「膽」之故

2025/09/28 18:29

本土藝人唐玲走過抗癌之苦，努力控糖，卻意外發現自己在6年前胃癌切除手術時，膽囊早被割除。醫囑千萬別吃太油，身體會受不了。（取自唐玲臉書）

本土藝人唐玲走過抗癌之苦，努力控糖，卻意外發現自己在6年前胃癌切除手術時，膽囊早被割除。醫囑千萬別吃太油，身體會受不了。（取自唐玲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人唐玲因沒有女性荷爾蒙保護，身體斷崖式地失去平衡，在糖尿病定期回診中，跟醫師小小的抱怨：「我對自己的飲食控制已經非常嚴格，不懂為何血糖還是常常超標」未料，醫師竟回她：「妳現在沒有膽囊，應該也會有影響！」

唐玲大傻眼，完全不知自己何時失去膽囊，是在哪一個手術切除的？醫師告知6年前的胃癌切除手術時，為了要重組胃及小腸，因膽囊擋在那裡太礙事，就把它切掉了。

健康網》唐玲控糖不佳、老腹瀉 醫曝無「膽」之故

膽囊在哪？醫師告訴唐玲，當年胃癌切除手術時，為了要重組胃及小腸，因膽囊擋在那太礙事，就把它切掉了。（取自永越健檢中心官網）

唐玲在2019年得了胃癌，動了2次手術，胃已大半切除，還有子宮與卵巢，因此，身體荷爾蒙不足，又加上自己是糖尿病前期，於是買了血糖測試機，努力控糖，得知自己沒「膽」了，才知道控糖老失敗的原因。

根據新竹國泰醫院衛教資料，膽囊的功用在於儲存及濃縮膽汁、膽鹽，在切除之後的調適期中，飲食如果沒做適度的調整，可能會引起腹脹、腹瀉等腸胃不適等症狀，影響復原時間。

膽囊切除後的飲食原則，要採取極低油，甚至要求烹調時不要用油，等到身體狀況穩定後，才可以烹調用油，一直到術後2個月才可以接受一般飲食，但是還是要注意油脂攝取。

新竹國泰醫院提供病人烹調及選食技巧：

●低油

1.多利用蒸、煮、烤、紅燒、涼拌等各種不必加油的烹調方法，並多利用不刺激的調味料（糖、醋、香料、番茄醬、蒜）或勾芡。

2.「禁用油炸」方式烹調食物。如用煎、炒方式製作時，以選用少量的植物油為宜。

3.肉類紅燒、燉湯時，應於冷藏後將上層油脂去除，再加熱使用。

4.烤雞或烤肉的汁及紅燒的濃湯，均含高量脂肪，應避免食用。

●低膽固醇

1.動物性食物大都含有膽固醇，尤其是內臟類或肥肉，一般蔬菜、水果及米麵均不含膽固醇及飽和脂肪。

2.膽固醇含量高的食物需減少攝取，例：內臟類、蟹黃、魚卵等，蛋黃一星期以不超過3個為原則。

3.不含膽固醇不等於不會升膽固醇，所以需考量油脂的選擇及用量。

沒有膽囊患者外出用餐，選擇清燉、涼拌等不用油烹調的食品；可食雞、魚肉，但應適量攝取，同時食用前要先將外皮去除；適時地瀝乾湯汁或過水漂洗後再吃；桌上的調味用油脂，像麻油、沙拉醬、辣椒油、沙茶醬等，應儘量避免。最重要的是，餐廳的湯湯水水，還是少喝為妙。

