健康網》葉子誤認成野菜 吃到大花曼陀羅會要人命

大花曼陀羅葉片外型與許多常見食用植物相似，極易混淆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著近年來「野外覓食風潮」興起，不少民眾喜歡親自上山摘採野菜入菜，但食藥署警告：千萬別亂採亂吃！衛福部食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」提醒，野外常見的「大花曼陀羅」全株皆具強烈毒性，尤其果實與種子毒性最強，若誤食可能引發嚴重中毒，甚至致命。

外觀酷似野菜！最容易誤認的「3大陷阱」

大花曼陀羅葉片外型與許多常見食用植物相似，極易混淆：

請繼續往下閱讀...

●南非葉：同樣為單葉、互生，但成熟葉表面光滑，與曼陀羅相似度高。

●百合：花朵多上仰，與曼陀羅鐘狀下垂花極易誤認。

●秋葵：果實長圓錐形、帶稜角，外觀與曼陀羅花苞類似，但秋葵內含豐富種子。

許多民眾誤以為曼陀羅葉子是「可口嫩葉」，不慎採回家料理，結果釀成中毒事件。

大花曼陀羅的花形與百合花一般成喇叭狀，但花朵像吊鐘向下垂放。（資料照）

大花曼陀羅特徵一次看

●單葉互生，葉片長15-30公分、寬8-15公分，比假酸漿葉大約2-3倍。

●花朵可能呈現不同顏色，外觀如吊鐘般下垂。

●花苞為長橢圓形，外表光滑、質地柔軟、不含種子。

●木本植株可長得相當高大。

食藥署呼籲：不採、不食、不送、不收

為了避免中毒，食藥署提醒民眾務必遵守「四不原則」：不採、不食、不贈送、不收受來源不明的野生植物。購買蔬果應以合法市場或可信賴供應商為主，餐飲業者也應加強員工教育訓練，避免誤將毒草入菜。野外覓食看似天然，但一時大意，可能換來一場奪命危機！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法