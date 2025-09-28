健康網》吃甜食讓人快樂？ 醫：小心血糖呈雲霄飛車

甜食確實能讓大腦分泌多巴胺、血清素與腦內啡，帶來快樂與放鬆感；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一吃到甜食，心情就瞬間好轉，彷彿壞心情都被糖分融化了。但這種「甜蜜快樂」是真的幸福，還是大腦給的短暫幻覺呢？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」發文提醒，甜食確實能讓大腦分泌多巴胺、血清素與腦內啡，帶來快樂與放鬆感，但這背後藏著不小的健康陷阱。

甜食帶來的快樂科學依據

糖分能快速拉高血糖，刺激大腦釋放「快樂物質」，讓人短暫感到幸福與滿足。這也是為什麼許多人在壓力大或心情差時，會下意識地選擇甜食「療癒」自己。

甜食背後的危險陷阱

然而，楊聰財警告，這種快樂往往曇花一現：

●血糖雲霄飛車：血糖快速升高後又急降，反而容易出現疲倦、焦躁甚至憂鬱。

●體重失控：攝取過多糖分，熱量過剩導致脂肪堆積，肥胖問題接踵而來。

●牙齒危機：糖分是細菌最愛，容易引發蛀牙與牙齦發炎。

●成癮風險：長期依賴甜食，大腦會「耐受化」，讓人越吃越多，最後陷入惡性循環。

甜食容易讓人血糖快速升高後又急降，反而容易出現疲倦、焦躁甚至憂鬱；圖為情境照。（圖取自freepik）

甜食不是不能吃

想享受甜食卻不掉入陷阱，楊聰財建議：

●控制份量：以水果、黑巧克力替代精製糖點心。

●聰明搭配：和蛋白質或健康脂肪一起吃，避免血糖大幅波動。

●改變獎勵機制：運動、聽音樂、冥想同樣能刺激大腦多巴胺，帶來更持久的幸福感。

楊聰財提醒，甜食不是「不能吃」，而是要懂得「怎麼吃」。偶爾的甜蜜小確幸無妨，但若長期過量，快樂可能變成健康負擔。

