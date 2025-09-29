自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》醫推「間歇走」 5大好處 銀髮族可試試

2025/09/29 15:26

「間歇走」能幫助提升心肺功能、控制血糖、燃燒更多熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

「間歇走」能幫助提升心肺功能、控制血糖、燃燒更多熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為只有激烈跑步或重訓才能達到健身效果嗎？最新研究發現，就算只是「走路」，也能玩出新花樣！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，所謂的「間歇走」能幫助提升心肺功能、控制血糖、燃燒更多熱量，而且對膝蓋與關節的負擔比慢跑小，非常適合銀髮族、初學者，甚至是忙碌上班族。

誰最適合「間歇走」？

●銀髮族。

●從沒運動習慣的人。

●糖尿病、高血壓或心血管疾病患者（經醫師評估後）。

●沒時間的上班族。

間歇走5大好處

1.強化心肺功能。

2.幫助控制血糖。

3.燃燒更多熱量。

4.關節衝擊小，適合怕傷膝蓋的人。

5.比單純走路更有趣、更不無聊。

「間歇走」對膝蓋與關節的負擔比慢跑小，非常適合銀髮族、初學者，甚至是忙碌上班族；圖為情境照。（圖取自freepik）

「間歇走」對膝蓋與關節的負擔比慢跑小，非常適合銀髮族、初學者，甚至是忙碌上班族；圖為情境照。（圖取自freepik）

怎麼開始？

入門版（30分鐘）

●熱身：慢走3分鐘。

●間歇：快走3分鐘（比平常快很多）。

●重複5組。

進階版（40分鐘）

●快走3分鐘（要快到會喘）。

●慢走1分鐘。

●重複10組。

注意事項

●運動前請先慢走10分鐘暖身。

●穿舒適的鞋子避免受傷。

●有心臟病史者，務必先諮詢醫師。

●建議每週3–5次，循序漸進。

王思恒提醒，萬事起頭難，很多人一聽到「高強度運動」就退卻，但「間歇走」降低了進入門檻，不僅能有效健身，還能讓沒運動習慣的人無痛開始。下次不妨揪家中長輩一起試試，健康從走路開始！

