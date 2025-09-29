限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》醫推「間歇走」 5大好處 銀髮族可試試
〔健康頻道／綜合報導〕你以為只有激烈跑步或重訓才能達到健身效果嗎？最新研究發現，就算只是「走路」，也能玩出新花樣！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，所謂的「間歇走」能幫助提升心肺功能、控制血糖、燃燒更多熱量，而且對膝蓋與關節的負擔比慢跑小，非常適合銀髮族、初學者，甚至是忙碌上班族。
誰最適合「間歇走」？
●銀髮族。
●從沒運動習慣的人。
●糖尿病、高血壓或心血管疾病患者（經醫師評估後）。
請繼續往下閱讀...
●沒時間的上班族。
間歇走5大好處
1.強化心肺功能。
2.幫助控制血糖。
3.燃燒更多熱量。
4.關節衝擊小，適合怕傷膝蓋的人。
5.比單純走路更有趣、更不無聊。
怎麼開始？
入門版（30分鐘）
●熱身：慢走3分鐘。
●間歇：快走3分鐘（比平常快很多）。
●重複5組。
進階版（40分鐘）
●快走3分鐘（要快到會喘）。
●慢走1分鐘。
●重複10組。
注意事項
●運動前請先慢走10分鐘暖身。
●穿舒適的鞋子避免受傷。
●有心臟病史者，務必先諮詢醫師。
●建議每週3–5次，循序漸進。
王思恒提醒，萬事起頭難，很多人一聽到「高強度運動」就退卻，但「間歇走」降低了進入門檻，不僅能有效健身，還能讓沒運動習慣的人無痛開始。下次不妨揪家中長輩一起試試，健康從走路開始！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應