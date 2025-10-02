自由電子報
健康網》陰道分泌物 出現3色、豆腐渣恐病菌上身

2025/10/02 20:39

陰道分泌物正常應為透明或乳白；若呈現灰白、黃綠或帶血，需提高警覺；示意圖。（圖取自freepik）

陰道分泌物正常應為透明或乳白；若呈現灰白、黃綠或帶血，需提高警覺；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性在日常生活中，對於「陰道分泌物」的變化常常心生疑慮─究竟是正常生理反應，還是健康警訊？翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰就在臉書專頁提醒，只要1分鐘，就能從「顏色、味道、質地」3大面向，快速辨別分泌物是否異常。若呈現灰白、黃綠或帶血且是惡臭，或是呈現豆腐渣狀或泡沫狀，應儘速就醫檢查。

一、如何觀察分泌物？

●顏色：正常應為透明或乳白；若呈現灰白、黃綠或帶血，需提高警覺。

●味道：正常通常無味或淡淡氣味；異常則可能散發魚腥味或明顯惡臭。

●質地：正常為清澈或稍黏稠；若變成「豆腐渣狀」或「泡沫狀」，恐有感染跡象。

二、3種常見異常分泌物

1. 細菌性陰道炎：分泌物呈灰白色、水狀，伴隨明顯魚腥味。

2. 滴蟲感染：黃綠色、泡沫狀，味道濃烈，常引起不適。

3. 念珠菌感染（黴菌）：白色、濃稠、豆腐渣狀，雖多半無味，但會造成強烈搔癢。

私處異常則可能散發魚腥味或明顯惡臭；圖為情境照。（圖取自freepik）

私處異常則可能散發魚腥味或明顯惡臭；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、屬於「正常」的狀況

●排卵期：分泌物可能變得透明如蛋清，無味，這是幫助受孕的自然機制。

●更年期後：因荷爾蒙下降，分泌物量會減少，部分女性可能感到乾澀、灼熱或刺痛，這屬於常見現象。

曾柏翰提醒，若分泌物伴隨異常顏色、氣味或搔癢等症狀，切勿自行拖延或亂用藥物，應盡快就醫檢查，以免延誤治療。

