健康網》中秋烤肉必看 顧健康別吞下有毒物

營養師彭逸珊提到，烤肉時應注意生熟食夾子不共用、肉類海鮮不放室溫、適時更換烤網。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕又接近中秋烤肉的時間，面對滿桌的烤肉美食，該怎麼吃才能享受美味又不熱量爆卡、還能顧及健康？營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，烤肉時應注意生熟食夾子不共用、肉類海鮮不放室溫、適時更換烤網。食材推薦烤白蝦、絲瓜蛤蜊、筊白筍等，補充蔬菜和蛋白質。

烤肉一族 細節多注意保健康

1.生熟食夾子不共用：夾生肉用一隻、烤好夾起時用另一隻夾子，減少生熟食交叉污染的機會。

2.肉類海鮮不放室溫：許多人會將食物一次擺出來慢慢烤，但在室溫下肉類與海鮮容易變質，建議分批次從冰箱取出、或準備保冰桶減少細菌滋生機會。

3.適時更換烤網：烤肉時難免會發生食物黏在烤網上、慢慢變焦黑的狀況，建議可準備替換烤網，避免吃進過多有害物質。

彭逸珊推薦不爆卡食材：

●烤白蝦：蝦子是很棒的蛋白質來源，且脂肪含量不高，烤肉必備。

●絲瓜蛤蜊：烤肉同時補充蔬菜，除了絲瓜外亦可加入金針菇，提升蔬菜攝取量。

●豬肉捲：單純烤肉片不知道配什麼的話，推薦加入蔥段、金針菇或櫛瓜做成豬肉捲，不僅更添風味也更健康。

●筊白筍：中秋應景食材之一，屬於蔬菜類，只要注意調味料不過量即可。

●烤玉米：適合烤肉時吃的未精製穀類，也可以考慮地瓜、南瓜，或是餐後來碗綠豆湯。

●生菜：準備生菜與簡單配料，用韓式包肉吃法取代吐司夾肉片，不爆卡同時更健康。

彭逸珊表示，掌握食材選擇、注意調味、營養搭配這3個秘訣，讓你享受烤肉樂趣的同時，也能吃得更健康、更滿足！趁著今年烤肉聚會，試試這些料理，讓你開心吃、安心下莊。

