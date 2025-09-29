自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉必看 顧健康別吞下有毒物

2025/09/29 12:27

營養師彭逸珊提到，烤肉時應注意生熟食夾子不共用、肉類海鮮不放室溫、適時更換烤網。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊提到，烤肉時應注意生熟食夾子不共用、肉類海鮮不放室溫、適時更換烤網。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕又接近中秋烤肉的時間，面對滿桌的烤肉美食，該怎麼吃才能享受美味又不熱量爆卡、還能顧及健康？營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，烤肉時應注意生熟食夾子不共用、肉類海鮮不放室溫、適時更換烤網。食材推薦烤白蝦、絲瓜蛤蜊、筊白筍等，補充蔬菜和蛋白質。

烤肉一族 細節多注意保健康

1.生熟食夾子不共用：夾生肉用一隻、烤好夾起時用另一隻夾子，減少生熟食交叉污染的機會。

2.肉類海鮮不放室溫：許多人會將食物一次擺出來慢慢烤，但在室溫下肉類與海鮮容易變質，建議分批次從冰箱取出、或準備保冰桶減少細菌滋生機會。

3.適時更換烤網：烤肉時難免會發生食物黏在烤網上、慢慢變焦黑的狀況，建議可準備替換烤網，避免吃進過多有害物質。

彭逸珊推薦不爆卡食材：

烤白蝦：蝦子是很棒的蛋白質來源，且脂肪含量不高，烤肉必備。

絲瓜蛤蜊：烤肉同時補充蔬菜，除了絲瓜外亦可加入金針菇，提升蔬菜攝取量。

豬肉捲：單純烤肉片不知道配什麼的話，推薦加入蔥段、金針菇或櫛瓜做成豬肉捲，不僅更添風味也更健康。

筊白筍：中秋應景食材之一，屬於蔬菜類，只要注意調味料不過量即可。

烤玉米：適合烤肉時吃的未精製穀類，也可以考慮地瓜、南瓜，或是餐後來碗綠豆湯。

生菜：準備生菜與簡單配料，用韓式包肉吃法取代吐司夾肉片，不爆卡同時更健康。

彭逸珊表示，掌握食材選擇、注意調味、營養搭配這3個秘訣，讓你享受烤肉樂趣的同時，也能吃得更健康、更滿足！趁著今年烤肉聚會，試試這些料理，讓你開心吃、安心下莊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中