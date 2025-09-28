健康網》腸道卡卡？ 百萬網紅：21天養腸道先從大腦下手

腸道健康不只影響消化，更與免疫力有關。百萬網紅專家分享21天重塑大腦的做法，幫助民眾更容易養成顧腸道的良好習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腸道健康不只影響消化，更與情緒、免疫力、能量及膚況息息相關。為了讓民眾更容易養成顧腸道的良好習慣，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）推出「21天腸道友善習慣法」，藉著養成6個腸道友善習慣，每天只需完成其中4到5項就好，當習慣不讓人有壓力時，大腦才更容易接受。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片分享維持腸道健康的秘訣。他說：「如果健康是一個宇宙，那麼腸道就是大爆炸的起點。」這個影片吸引了逾60萬人次觀看，顯示多數人都有腸道健康方面的困擾。

6大腸道健康步驟

大多數人每天都在不知不覺中傷害自己的腸道。帕爾說明，實話來說，要養成並持續保持好習慣真的不容易，因為民眾一開始滿懷動力，但1週後又回到老習慣。因此「持續」比「完美」更重要。他分享，維持腸道健康的6個步驟：

1.每餐吃一種水果。

2.每餐吃一種蔬菜。

3.避免高度加工食品。

4.每晚睡足7小時。

5.晚上不要吃宵夜，最好別超過晚上9點，如果7點吃晚餐很困難，也請盡量提早。

6.每天至少運動30分鐘。

21天養成新生活型態

與傳統嚴格把每一個步驟都做到有所不同，帕爾設計了21天計畫，民眾每天只需完成6項中的4至5項，給自己保留彈性空間。他解釋，不痛苦、不內疚、不用強迫自己，而且完全免費。要建立一項新的習慣，想要讓它能持續下去，最重要的是當習慣不再成為壓力，大腦更容易接受並持續下去，避免因挫折而放棄。

此外，他也建議適度給自己獎勵，例如，當你準時吃完晚餐或睡滿7小時，就獎勵自己看一集喜歡的影集，或去看電影。當大腦把好習慣與愉快的回饋連結，就會更想繼續做下去。

帕爾提醒，21天結束後，別急著再加新習慣，先觀察哪些自然融入日常。如果有2、3個習慣成功留存，那就恭喜你，它們已成為生活的一部分。沒養成的也不用灰心，它們也許不適合你，或需要其他方式，再重來一次21天計畫就好。

當民眾做出壞習慣後怎麼辦？帕爾強調，有時難免看球賽轉播時，一邊不自覺抓起披薩或洋芋片。別氣餒，這時只要立刻接上一個好習慣。例如吃了洋芋片後立刻吃幾顆堅果，或最愛的水果，又或是散步5分鐘。這麼做會讓大腦把壞習慣與正向行為連結起來，久而久之就能減弱對壞習慣的渴望。

帕爾補充，民眾從小改變開始，像是嘗試21天挑戰，就可能顯著改善消化、提升情緒與睡眠品質。但是，若有長期腸胃不適或疾病，仍必須諮詢專業醫師，避免自行嘗試極端飲食或過度運動，以免適得其反。

