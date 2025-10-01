自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》舉弱男必看！ 醫授4招不靠藥物重振雄風

2025/10/01 21:03

泌尿科醫師黃冠鈞表示，早睡、補充鋅或瑪卡、多做凱格爾運動與有氧運動都能改善勃起功能障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師黃冠鈞表示，早睡、補充鋅或瑪卡、多做凱格爾運動與有氧運動都能改善勃起功能障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕GG的硬挺程度，不只反映了男性的身體狀況，更涉及到他們最在意的面子問題。泌尿科醫師黃冠鈞於臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發影片分享4招不靠藥物改善勃起功能障礙的方法：早睡、補充鋅或瑪卡，以及多做凱格爾運動與有氧運動。

另外，黃冠鈞也引述了1篇研究指出，勃起功能障礙不只傷了性致，也傷了事業與健康。事業方面，研究表明，在50-65歲的男性中，勃起功能好的男人比勃起功能差的男人收入高，也就是說，男人要有好的成就，必須要先有好的身體，而身體好不好，看勃起功能就知道；健康方面，研究顯示，有勃起功能障礙的人，其心肌梗塞風險增加62%、憂鬱症風險增加192%。

4點改善勃起功能障礙

●早睡：睡眠時會產生「夜間的自然勃起」，這個非常重要，它會增加海綿體血液的灌流，可以保養海綿體、避免攣縮。至於要睡多久沒有一定的時間規範，重點在於有沒有「睡飽」。

●多做凱格爾運動：也就是骨盆底肌的運動，比如夾屁股，像憋尿的感覺；或是去健身房夾腿，可以訓練腿部的內收肌群，這樣也會連帶訓練到骨盆底肌。

●補充鋅或瑪卡：鋅是合成男性荷爾蒙一個很重要的輔酶；而瑪卡則是含有非常多的營養元素，如精胺酸、硒、鋅、錳、鐵等。

●多做有氧運動：可以增加血液的灌流，血管健康就更容易充血，像是跑步或游泳都是很好的選擇。

泌尿科醫師黃冠鈞推薦，跑步可以增加血液灌流，讓海綿體更好地充血；圖為情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師黃冠鈞推薦，跑步可以增加血液灌流，讓海綿體更好地充血；圖為情境照。（圖取自freepik）

