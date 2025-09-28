自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》2台師大生被蜂螫 醫：曾有一「針」斃命

2025/09/28 16:41

台師大登山社在嘉義縣阿里山鄉豐山風景區千人洞步道遭虎頭蜂襲擊，2人遭螫叮，全員下山就醫。（竹崎警分局提供）

台師大登山社在嘉義縣阿里山鄉豐山風景區千人洞步道遭虎頭蜂襲擊，2人遭螫叮，全員下山就醫。（竹崎警分局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣師範大學登山社27日前往阿里山鄉豐山風景區露營，8人遭到虎頭蜂攻擊，2名被螫傷。台中榮總表示，入秋意味虎頭蜂群出沒，若被螫後出現疑似過敏性休克的症狀，請儘速就醫。

根據台中榮總醫訊指出，台灣虎頭蜂種類約有11種，其中7種的生態與習性較為清楚，分別為：黃腰虎頭蜂、擬大虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、雙金環虎頭蜂、中華大虎頭蜂、黃跗虎頭蜂、威氏虎頭蜂。

遭群蜂攻擊 恐引發全身性毒性反應

以下是2種反應：

●過敏反應：
第一次被蜂螫就發生過敏性休克者，第二次被螫則不一定發生。但是第一次未發生過敏性休克者，也不代表第二次被螫就一定不會發生。其治療有可能需要使用腎上腺素注射，以及其他抗過敏藥物等。

●毒性反應：
成人被20-30隻虎頭蜂螫傷，有可能產生較嚴重的全身性毒性反應，像是急性肝炎、急性腎衰竭、橫紋肌溶解、凝血病變等。

另外，學校安全衛生資訊網指引，曾發生園藝工人割草被1隻虎頭蜂螫，在他的右後腦叮了一下，工人2分鐘就倒地不起，搶救無效死亡。據了解他在生前3個月曾被叮咬過，沒想到後來竟一針斃命。

曾有醫學報告指出，若先前有被蜂螫的記錄，下次再遇到則有3成以上會出現過敏性休克的狀況，若被蜂螫後出現淋巴結腫大、關節痛與發燒等症狀，就是身體已延遲性過敏反應，請儘
速就醫。

入秋了，不少蜂群出沒，到處可見虎頭蜂窩。（翁若曦提供）

入秋了，不少蜂群出沒，到處可見虎頭蜂窩。（翁若曦提供）

預防被虎頭蜂螫叮 冷靜找機會順風逃

●虎頭蜂較偏好追擊奔跑者，當發現蜂群時，低下身、轉身緩慢安靜向順風處離開，是為上策。

●若有2-3隻巡邏蜂於身旁打轉並盤旋不去，切勿吼叫、猛力揮打，務必保持鎮靜，低身緩慢安靜離開。

●避免著深色、表面粗糙之衣帽，儘量將長褲管紮入鞋靴中。

●若不幸被群蜂攻擊，最好把頭、頸包住，千萬不可臥倒或停留現場，請向順風處跑。

