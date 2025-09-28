您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》2台師大生被蜂螫 醫：曾有一「針」斃命
〔健康頻道／綜合報導〕台灣師範大學登山社27日前往阿里山鄉豐山風景區露營，8人遭到虎頭蜂攻擊，2名被螫傷。台中榮總表示，入秋意味虎頭蜂群出沒，若被螫後出現疑似過敏性休克的症狀，請儘速就醫。
根據台中榮總醫訊指出，台灣虎頭蜂種類約有11種，其中7種的生態與習性較為清楚，分別為：黃腰虎頭蜂、擬大虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、雙金環虎頭蜂、中華大虎頭蜂、黃跗虎頭蜂、威氏虎頭蜂。
遭群蜂攻擊 恐引發全身性毒性反應
以下是2種反應：
●過敏反應：
第一次被蜂螫就發生過敏性休克者，第二次被螫則不一定發生。但是第一次未發生過敏性休克者，也不代表第二次被螫就一定不會發生。其治療有可能需要使用腎上腺素注射，以及其他抗過敏藥物等。
●毒性反應：
成人被20-30隻虎頭蜂螫傷，有可能產生較嚴重的全身性毒性反應，像是急性肝炎、急性腎衰竭、橫紋肌溶解、凝血病變等。
另外，學校安全衛生資訊網指引，曾發生園藝工人割草被1隻虎頭蜂螫，在他的右後腦叮了一下，工人2分鐘就倒地不起，搶救無效死亡。據了解他在生前3個月曾被叮咬過，沒想到後來竟一針斃命。
曾有醫學報告指出，若先前有被蜂螫的記錄，下次再遇到則有3成以上會出現過敏性休克的狀況，若被蜂螫後出現淋巴結腫大、關節痛與發燒等症狀，就是身體已延遲性過敏反應，請儘
速就醫。
預防被虎頭蜂螫叮 冷靜找機會順風逃
●虎頭蜂較偏好追擊奔跑者，當發現蜂群時，低下身、轉身緩慢安靜向順風處離開，是為上策。
●若有2-3隻巡邏蜂於身旁打轉並盤旋不去，切勿吼叫、猛力揮打，務必保持鎮靜，低身緩慢安靜離開。
●避免著深色、表面粗糙之衣帽，儘量將長褲管紮入鞋靴中。
●若不幸被群蜂攻擊，最好把頭、頸包住，千萬不可臥倒或停留現場，請向順風處跑。
