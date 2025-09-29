健康網》壓力大增罹癌風險 醫授3招舒緩

科博特診所院長劉博仁指出，長期壓力會讓身體亮紅燈，如免疫力下降、荷爾蒙失衡、腸道功能障礙，甚至提高癌症風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活步調快、責任重，慢性壓力幾乎無可避免。科博特診所院長劉博仁指出，長期壓力會讓身體亮紅燈，如免疫力下降、荷爾蒙失衡、腸道功能障礙，甚至提高癌症風險。但只要做好心理調適、飲食管理與適度運動，就能緩解壓力，幫助身體回到平衡狀態。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，為什麼壓力會傷身：

請繼續往下閱讀...

1.HPA軸長期過度活化:壓力一來，大腦會啟動「下視丘–腦下垂體–腎上腺軸 （HPA 軸）」，釋放皮質醇。短時間能幫助應付挑戰，但如果長期處於高壓，皮質醇過高會抑制免疫系統，容易感冒、發炎久不癒；打亂荷爾蒙平衡，影響甲狀腺、性荷爾蒙，出現月經不規律、疲倦等問題。

2. 腸道–大腦軸失衡:壓力會影響腸道菌相，破壞腸黏膜屏障，導致腹脹、腸躁症樣症狀。腸道又會反饋大腦，讓焦慮、壓力更嚴重。這就是「腸腦互動」的惡性循環。

3. 慢性發炎與癌症風險:長期壓力造成免疫監控下降、促發炎環境，讓身體處於「暗火」狀態，進而增加癌症發生的風險。

科博特診所院長劉博仁指出，長期壓力造成免疫監控下降、促發炎環境，讓身體處於「暗火」狀態，進而增加癌症發生的風險；示意圖。（圖取自freepik）

劉博仁提到，緩解壓力其實不難，他常跟患者說：「想好的」這3個字很有力量。當我們選擇專注在正向思維，壓力荷爾蒙會下降，身體也會比較放鬆。除此之外，還有3個實用的方法：

1.心理調適

●每天留10分鐘靜心呼吸或寫日記。

●嘗試感恩練習，每天寫下3件好事。

2.飲食建議

● 多吃天然食物：蔬果、全穀、優質蛋白質。

●增加益生菌與益生元食物（優格、泡菜、燕麥、地瓜），幫助腸道菌平衡。

●減少精製糖、油炸物與過量咖啡因，避免讓身體更「緊繃」。

3.運動助降壓

●規律快走、慢跑或瑜伽，每週150分鐘。

●運動能降低皮質醇、提升腦內啡，帶來自然的快樂感。

劉博仁提醒，壓力無法完全避免，但我們可以選擇「怎麼和壓力相處」，學會「想好的」，配合飲食、運動與心理調適，身體就能漸漸回到平衡狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法