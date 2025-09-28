限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》逛賣場總想上大號？ 醫揭2原因
〔健康頻道／綜合報導〕你身邊是否有些人一出門就在找廁所？甚至一逛賣場就想上大號？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，有些人可能是有腸躁症的問題，不過像後者可能是因為賣場裡面有令人熟悉的味道，加上可能需要一直起立蹲下拿貨品，就會刺激腸道蠕動。
陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發影片表示，腸躁症患者的腸胃會不定期地一直蠕動，讓人經常想跑廁所。其中，又分為腹瀉型、絞痛型及便秘型3種。不過，他也分享，腸躁症有時只是一個現象，並不是一種很明確的疾病，像考試前突然腹部絞痛也算是腸躁症的一種。
請繼續往下閱讀...
而有些人則是只要一逛賣場就有「便」意。陳威智說，這是因為賣場裡面有一股令人熟悉的味道，加上拿貨品時可能需要不斷地起立蹲下，就會進一步刺激腸胃蠕動。
對此，台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純也補充，這種現象有個專有名詞──「青木麻里子現象」，指的是因環境變化、特定氣味、甚至心理暗示，只要與平常生活環境稍微不同時，就會使大腦刺激腸道蠕動，引發排便反射，導致便意產生。
若想避免常跑廁所，陳威智建議，可以從飲食習慣開始改變，適時補充膳食纖維及益生菌，像優酪乳就是很好的選擇，藉此改變腸道內菌叢，維護腸道健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應