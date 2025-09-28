自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》逛賣場總想上大號？ 醫揭2原因

2025/09/28 20:13

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，有的人逛賣場想上廁所，很可能是因為裡面有令人熟悉的味道，加上一直起立蹲下拿貨品，就刺激了腸道蠕動；圖為情境照。（圖取自freepik）

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，有的人逛賣場想上廁所，很可能是因為裡面有令人熟悉的味道，加上一直起立蹲下拿貨品，就刺激了腸道蠕動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你身邊是否有些人一出門就在找廁所？甚至一逛賣場就想上大號？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，有些人可能是有腸躁症的問題，不過像後者可能是因為賣場裡面有令人熟悉的味道，加上可能需要一直起立蹲下拿貨品，就會刺激腸道蠕動。

陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發影片表示，腸躁症患者的腸胃會不定期地一直蠕動，讓人經常想跑廁所。其中，又分為腹瀉型、絞痛型及便秘型3種。不過，他也分享，腸躁症有時只是一個現象，並不是一種很明確的疾病，像考試前突然腹部絞痛也算是腸躁症的一種。

而有些人則是只要一逛賣場就有「便」意。陳威智說，這是因為賣場裡面有一股令人熟悉的味道，加上拿貨品時可能需要不斷地起立蹲下，就會進一步刺激腸胃蠕動。

對此，台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純也補充，這種現象有個專有名詞──「青木麻里子現象」，指的是因環境變化、特定氣味、甚至心理暗示，只要與平常生活環境稍微不同時，就會使大腦刺激腸道蠕動，引發排便反射，導致便意產生。

若想避免常跑廁所，陳威智建議，可以從飲食習慣開始改變，適時補充膳食纖維益生菌，像優酪乳就是很好的選擇，藉此改變腸道內菌叢，維護腸道健康。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，優酪乳富含益生菌，有助於改變腸道內菌叢；示意圖。（圖取自freepik）

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，優酪乳富含益生菌，有助於改變腸道內菌叢；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中