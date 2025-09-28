健康網》逛賣場總想上大號？ 醫揭2原因

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，有的人逛賣場想上廁所，很可能是因為裡面有令人熟悉的味道，加上一直起立蹲下拿貨品，就刺激了腸道蠕動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你身邊是否有些人一出門就在找廁所？甚至一逛賣場就想上大號？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智指出，有些人可能是有腸躁症的問題，不過像後者可能是因為賣場裡面有令人熟悉的味道，加上可能需要一直起立蹲下拿貨品，就會刺激腸道蠕動。

陳威智於臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發影片表示，腸躁症患者的腸胃會不定期地一直蠕動，讓人經常想跑廁所。其中，又分為腹瀉型、絞痛型及便秘型3種。不過，他也分享，腸躁症有時只是一個現象，並不是一種很明確的疾病，像考試前突然腹部絞痛也算是腸躁症的一種。

請繼續往下閱讀...

而有些人則是只要一逛賣場就有「便」意。陳威智說，這是因為賣場裡面有一股令人熟悉的味道，加上拿貨品時可能需要不斷地起立蹲下，就會進一步刺激腸胃蠕動。

對此，台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純也補充，這種現象有個專有名詞──「青木麻里子現象」，指的是因環境變化、特定氣味、甚至心理暗示，只要與平常生活環境稍微不同時，就會使大腦刺激腸道蠕動，引發排便反射，導致便意產生。

若想避免常跑廁所，陳威智建議，可以從飲食習慣開始改變，適時補充膳食纖維及益生菌，像優酪乳就是很好的選擇，藉此改變腸道內菌叢，維護腸道健康。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，優酪乳富含益生菌，有助於改變腸道內菌叢；示意圖。（圖取自freepik）

