健康網》網路交友成麻吉 心理師：家長別強行介入、干預

〔健康頻道／綜合報導〕在成長過程中，不是每個孩子都能輕鬆融入同儕，有些孩子即使沒有明顯衝突，也可能覺得與同學互動像在完成任務，感到孤單。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，理解孩子的人際期待，比強行干預更重要；透過陪伴、觀察和自然對話，父母可以支持孩子建立深度連結，無論是在現實生活或網路世界，都能找到理解自己的朋友。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，現在的環境裡，孩子更有管道能找到同好。無論是透過網路遊戲還是社群媒體，他們都可能在螢幕另一端遇到能聊得來的夥伴。只是大人看起來，常會擔心孩子是不是太依賴3C、失去面對面的互動。但對孩子來說，這些連結是真實的，只是轉移到了另一個場域。

黃閎新說明，對爸媽而言，理解與支持比強行禁止更重要。交朋友並不一定要「受到大家歡迎」，而是要先了解孩子的期待：他是想找一兩個可以深聊的朋友，還是希望在群體中被接納？有時候，孩子未必能清楚表達，但爸媽可以透過觀察和陪伴慢慢發現。

黃閎新提到，如果想要打開話題，不妨避免像面試或例行公事般詢問「你今天跟誰玩？」這樣的問題。不經意的閒聊往往更有效，例如走路回家時、一起吃點心時、甚至看節目時，爸媽先分享自己小時候的交友經驗，再帶到對孩子的觀察，更能引導出真實的對話。

黃閎新補充，至於網路交友，重點不在於完全禁止，而是陪孩子討論安全性，並思考哪些互動適合延伸到現實生活，哪些需要保持距離。比起用擔憂和責備來否定，讓孩子感覺爸媽願意理解並站在身邊，往往更能建立信任，也讓友情的連結更健康。

