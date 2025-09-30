自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》這不是老化 醫：起床就腰痛恐脊椎滑脫警訊

2025/09/30 10:29

民眾常有腰痠背痛問題，專家說，一旦腰痛腿麻走不動時，要注意有可能是脊椎滑脫或椎間盤突出的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾常有腰痠背痛問題，專家說，一旦腰痛腿麻走不動時，要注意有可能是脊椎滑脫或椎間盤突出的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你如果有這樣的經驗，早上才起床就腰痠背痛，走路不到10分鐘就腿麻腳軟？專家提醒，這些並非單純老化，可能是脊椎滑脫或椎間盤突出發出的警訊，若忽視恐延誤治療時機。

南門綜合醫院在臉書專頁「南門綜合醫院」指出，民眾常有腰痠背痛的問題，一旦腰痛腿麻走不動時，你可能要注意有可能是脊椎滑脫或椎間盤突出的問題。

什麼是脊椎滑脫與椎間盤突出？

南門綜合醫院表示，脊椎滑脫指的是，椎骨因退化或外力造成向前滑動，壓迫神經，造成疼痛與神經症狀。椎間盤突出指的是，椎間盤內的髓核突出，壓迫神經根，引發腰痛、坐骨神經痛。

常見症狀

●下背痛、久站或久坐後加劇
●腿部麻木、刺痛，甚至無力
●走路困難、跛行感
●嚴重者會有大小便控制困難（需立即就醫）

如何選擇治療方式？南門綜合醫院表示，不是每個腰痛都要開刀，選擇正確治療方式，才能對症下藥、及早緩解。根據症狀嚴重程度與影響生活狀況，醫師會判斷是否採用保守治療或手術治療。以下是常見的2項治療建議：

1.保守治療建議：（適用於輕中度）

●服用止痛藥、消炎藥或肌肉鬆弛劑
●復健治療、牽引或熱敷改善症狀
●規律進行核心肌群訓練
●避免久坐、搬重物與彎腰

2. 手術治療建議：（以下情況建議手術處理）

●神經壓迫嚴重、無法行走
●症狀持續惡化、保守治療無效
●大小便功能受影響
●嚴重椎間盤突出、椎體滑脫明顯

院方提醒，若症狀反覆發作或惡化，應及早由神經外科醫師評估，避免錯失黃金治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中