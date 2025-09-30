健康網》這不是老化 醫：起床就腰痛恐脊椎滑脫警訊

民眾常有腰痠背痛問題，專家說，一旦腰痛腿麻走不動時，要注意有可能是脊椎滑脫或椎間盤突出的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你如果有這樣的經驗，早上才起床就腰痠背痛，走路不到10分鐘就腿麻腳軟？專家提醒，這些並非單純老化，可能是脊椎滑脫或椎間盤突出發出的警訊，若忽視恐延誤治療時機。

南門綜合醫院在臉書專頁「南門綜合醫院」指出，民眾常有腰痠背痛的問題，一旦腰痛腿麻走不動時，你可能要注意有可能是脊椎滑脫或椎間盤突出的問題。

什麼是脊椎滑脫與椎間盤突出？

南門綜合醫院表示，脊椎滑脫指的是，椎骨因退化或外力造成向前滑動，壓迫神經，造成疼痛與神經症狀。椎間盤突出指的是，椎間盤內的髓核突出，壓迫神經根，引發腰痛、坐骨神經痛。

常見症狀

●下背痛、久站或久坐後加劇

●腿部麻木、刺痛，甚至無力

●走路困難、跛行感

●嚴重者會有大小便控制困難（需立即就醫）

如何選擇治療方式？南門綜合醫院表示，不是每個腰痛都要開刀，選擇正確治療方式，才能對症下藥、及早緩解。根據症狀嚴重程度與影響生活狀況，醫師會判斷是否採用保守治療或手術治療。以下是常見的2項治療建議：

1.保守治療建議：（適用於輕中度）

●服用止痛藥、消炎藥或肌肉鬆弛劑

●復健治療、牽引或熱敷改善症狀

●規律進行核心肌群訓練

●避免久坐、搬重物與彎腰

2. 手術治療建議：（以下情況建議手術處理）

●神經壓迫嚴重、無法行走

●症狀持續惡化、保守治療無效

●大小便功能受影響

●嚴重椎間盤突出、椎體滑脫明顯

院方提醒，若症狀反覆發作或惡化，應及早由神經外科醫師評估，避免錯失黃金治療時機。

