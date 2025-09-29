自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不停打噴嚏是身體警訊！ 營養師推5類食物改善

2025/09/29 09:53

營養師陳珮淳分享，容易瘋狂打噴嚏的人，可攝取莓果類、優格來改善；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕你有過打噴嚏停不下來的經驗嗎？營養師陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，不停打噴嚏其實是身體發出的一種警訊，如果長期置之不理，可能會導致鼻塞、黑眼圈、睡眠品質下降等狀況；透過攝取含維生素C的奇異果、含維生素Ｄ的蛋黃、含Omega-3的亞麻籽、含槲皮素的莓果、含益生菌的優格則有助於改善。

日常生活中可以看到有些人總是不停地在打噴嚏，好像是感冒，又好像是過敏。陳珮淳指出，瘋狂打噴嚏可能是因為受到過敏原刺激，如灰塵、塵蟎、花粉、動物毛髮；或是溫差變化，一進冷氣房，鼻子立刻失控；又或是鼻黏膜太敏感，換季時最容易爆發。如果長期忽視，除了鼻塞、流鼻水，還可能導致黑眼圈、睡不好、注意力下降。

打噴嚏族必補5大營養素

●維生素C：抗氧化，能降低肥大細胞釋放組織胺，減少打噴嚏、流鼻水的嚴重度。研究顯示，每日攝取1000毫克的維生素C，可顯著改善過敏性鼻炎症狀。食物來源：奇異果、甜椒、高麗菜、柑橘類。

●維生素D：缺乏維生素D和免疫失衡、氣喘、過敏風險增加有關，適度補充能維持血液濃度，幫助免疫調節。1項統合分析指出，補充維生素D 能減少兒童過敏性鼻炎的發作率。食物來源：鮭魚、鯖魚、蛋黃、強化牛奶；每天曬太陽10–15分鐘也有幫助。

●Omega-3好油脂：DHA、EPA 能降低體內慢性發炎，減緩鼻腔過敏與紅腫。研究發現，孕婦及兒童若長期攝取Omega-3，過敏氣喘發生率會明顯下降。食物來源：鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃。

●益生菌：腸道是免疫系統的「防守基地」，好菌能幫助免疫平衡，降低過敏反應。研究指出，長期補充鼠李糖乳桿菌（L. rhamnosus GG）或雙歧桿菌，可改善過敏性鼻炎與皮膚過敏。食物來源：優格、泡菜、味噌、發酵食品。

●槲皮素（植化素）：天然「抗組織胺」，能穩定肥大細胞，減少噴嚏、鼻癢、眼睛癢。動物研究顯示，槲皮素能有效降低過敏炎症反應。食物來源：洋蔥、蘋果、莓果、綠茶。

陳珮淳表示，想改善過敏，不只要靠補充營養素，還要避免讓「火上加油」的食物進入身體。她列出4個過敏族的飲食禁忌，包括高糖食物，糖會促進發炎，讓過敏更嚴重；加工食品，含防腐劑、人工色素，可能加重過敏反應；高油炸物，Omega-6過多，會增加發炎反應；酒精，會刺激血管擴張，讓鼻塞更嚴重。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

