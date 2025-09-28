健康網》張俊雄午睡離世 醫：睡眠猝死連枕邊人都難查覺

高雄市長陳其邁（右）在臉書PO出與前行政院長張俊雄的合影，他對前輩驟逝十分不捨。醫界建議，長輩要注意血壓、血糖、膽固醇的控制。（取自陳其邁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前行政院長張俊雄晚年身體偶有起伏，5月跌倒後行動受阻，但大致上一切安好，未料27日在午休時安詳離世，享壽87歲。因張俊雄未留下任何遺言，令子女分外不捨。根據佳齡健康衛教資料，常見的猝死有兩種原因，心血管與呼吸問題。

根據美國《心律》期刊，曾於2022年發表「夜間心臟性猝死」研究，很有可能與睡眠呼吸中止症有關。這份針對美國俄勒岡州的猝死研究，分析4126個病例，男性占66.2%、女性為33.8%，其中有22.3%發生在睡夢中，關係的疾病：睡眠障礙、慢性阻塞性肺病、夜間阻塞性肺病，還有女性服用中樞神經系統的藥物也會誘發猝死。

此外，這份報告指出，猝死的患者處於靜止狀態，新陳代謝、心率和血壓下降，若沒有觸發因素，發生致命心律不整的可能性不高，即使枕邊人都很難查覺。

佳齡健康指出，家人猝死總是讓家屬、至親及好友們措手不及，造成永遠難以抹平的遺憾與思念。

猝死常見2原因 控制疾病可預防

●心血管問題

1.最常見的就是冠狀動脈阻塞所引起的急性心肌梗塞。而冠狀動脈粥狀硬化（atherosclerosis）所引起的冠狀動脈疾病乃是造成阻塞的主因。

2.先天性心臟發育異常，瓣膜性心臟病所引起的心臟衰竭、心肌炎，或跟家族遺傳相關的肥厚或擴張型心肌病變、致心律失常的（arrhythmogenic）心肌病變、心肌細胞膜表面的離子通道所引起的離子通道病變。

●呼吸系統問題

已知有腦心血管疾病，或家族中有猝死家族史的人都是高風險族群。其中和腦心血管之動脈粥狀硬化形成相關的高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、吸菸、酗酒等，都是間接造成猝死的元凶。

張俊雄家屬認為，張俊雄已87歲，身體也出現老化現象，高雄醫學大學的醫療團隊照護很周全。佳齡健康也建議，上年紀長輩格外要注意血壓、血糖、膽固醇的控制、健康飲食、適當運動、減重及戒菸，這些因子目前都有很明顯的證據可以降低心血管疾病與腦中風的發生，由於腦心血管佔了大部分猝死的比例，所以這些因子被普遍地認為可以間接預防猝死的發生。

