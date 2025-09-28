台中永慶盃路跑 5千人齊聚清晨開跑 趕走肌少症

永慶盃路跑活動台中場今天清晨開跑，吸引5千多位民眾報名參加。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕永慶盃路跑活動台中場今天由仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人共同舉辦，延續王永慶創辦人推廣規律運動的精神，為滿足不同年齡層與體能狀況的跑者需求，規劃10公里競賽組與3公里休閒組，吸引5千人到場跑步健身，現場還準備200多項豐富獎品，讓民眾運動還能將驚喜好禮帶回家。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）龔嘉德院長表示，永慶盃路跑至今已邁入第16年，是醫院與社區民眾互動的重要平台。仁愛與長庚醫療財團法人結盟4週年來，持續努力在中部地區推廣健康運動風氣。今年適逢院慶80週年，特別響應今年活動主題「肌少症」，鼓勵民眾應從年輕開始就養成規律運動的習慣，讓大家了解到運動不僅是為了體能，更是為了長期的健康。

今天的路跑共吸引約5千位民眾報名參加，仁愛醫療財團法人謝燦堂董事長並親自領跑，民眾在槍響後，從西屯區敦化路2段起跑，沿途行經中央公園多處步道與景點，場面相當浩大，現場更準備了超過200多項豐富摸彩品，讓民眾運動健身還能摸彩。

活動為了響應今年永慶盃健康主題「肌少症」，結合弘光科大設置專業體適能檢測區，包含肌力、肌耐力、柔軟度、身體組成等項目。民眾可藉由檢測了解自己的體能狀況，學習如何透過正確的運動方式預防肌少症，達到全方位健康。

