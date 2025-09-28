自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》口腔細菌藏癌症風險 醫警：小心牙周病成「隱形推手」

2025/09/28 17:13

在所有癌症中，頭頸癌（特別是口腔鱗狀細胞癌，OSCC）最早被證實與口腔細菌相關。專家提醒，維持口腔健康有助防癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

在所有癌症中，頭頸癌（特別是口腔鱗狀細胞癌，OSCC）最早被證實與口腔細菌相關。專家提醒，維持口腔健康有助防癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為口腔只是咀嚼食物的入口，但是胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，口腔其實住著超過700種微生物，就像一座熱鬧的「細菌大城市」。當好菌與壞菌平衡時，社區井然有序；一旦牙周病、蛀牙或慢性發炎打破平衡，細菌不僅毀壞牙齒，更可能成為癌症的「隱形推手」。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，要注意口腔群「暴動」，不只毀掉牙齒，還會把火燒到全身，以下是他分析口腔細菌與癌症的風險。

●口腔細菌與頭頸癌

在所有癌症中，頭頸癌（特別是口腔鱗狀細胞癌，OSCC）最早被證實與口腔細菌相關。主嫌之一：牙周致病菌（Porphyromonas gingivalis），原本是牙周炎「元凶」，卻在OSCC組織裡也常被發現。它能刺激細胞釋放酵素與發炎介質，幫助腫瘤長得更快、更容易擴散。

●口腔菌群與食道癌、胃癌

口腔細菌可不會乖乖待在牙齒和牙齦旁邊，它們有能力一路「南下」到消化道。研究發現，食道癌（ESCC）患者的口腔菌群組成異常，特別是厭氧菌 Fusobacterium nucleatum（梭桿菌）顯著增加。

nucleatum 不只和食道癌有關，還牽涉到胃癌與大腸癌，主要的原因在於慢性發炎，它長期刺激腸胃黏膜，讓免疫系統陷入「高警戒」。再加上免疫逃逸，它能影響T細胞，幫腫瘤細胞戴上「隱形斗篷」。

●牙周病與胰臟癌有相關

牙齒搖搖欲墜的牙周病，竟和胰臟癌有關。美國長期研究顯示，有嚴重牙周病的人，未來得到胰臟癌的風險顯著增加。這不是偶然，而是不同族群研究中反覆觀察到的事實。

牙周病不只是壞在牙齦，它還可能是癌症的幕後推手。黃軒表示，形成的原因有以下3項：

1.細菌入侵：像 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 這類壞菌，能隨血液跑到胰臟。

2.免疫失衡：慢性牙周炎引發全身性發炎，惡化腫瘤微環境。

3.致癌物代謝：壞菌能製造亞硝胺等致癌物，加速癌變。

口腔衛生好可防癌

黃軒建議民眾，不妨從日常生活維持口腔健康，以下是他建議的4項做法：

●刷牙+牙線：最強防火牆

每天刷牙至少2次，尤其是睡前。牙線清掉壞菌的「藏兵洞」，比牙刷更關鍵。

●定期看牙醫：提早拆彈

每半年檢查一次，牙周病初期幾乎沒症狀，容易被忽略。牙醫能及早發現危險信號，避免壞菌坐大。

●飲食調整：餵養好菌，餓死壞

減少高糖、加工食物，多吃蔬果與抗氧化物。多喝水，少含糖飲料，幫口腔降溫。

●戒菸限酒：別給壞菌加油

菸酒直接傷口腔，也助長壞菌勢力。研究證實，菸酒+牙周病 = 頭頸癌風險倍增。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

