光復鄉遭堰塞湖溢流重創！ 心理支持服務全開 「鏟子超人」也可用

花蓮光復市區湧入超多鏟子超人。（記者王錦義攝）

〔記者林志怡／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日因樺加沙颱風帶來的強降雨發生溢流，位於下流的光復鄉慘遭泥流重創，昨日起就有大量的志工湧入當地協助救災。衛福部心理健康司長陳柏熹指出，當地民眾受災後經歷極大的心理衝擊，志工前進當地也可能因為「遇到與預期不同的情況」而產生心理支持需求，都可以就近尋求社區心理衛生中心或收容中心進駐人員協助。

陳柏熹表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，衛福部在9月24日即刻通知花蓮縣衛生局啟動災難心理衛生緊急動員計畫，同步請精神醫療網核心醫院整備心理衛生專業人員待命。

此外，陳柏熹指出，目前花蓮縣衛生局也已經派遣心理專業人員，進駐收容所及瑞穗生命園區，設立「安心關懷站」，並提供關懷訪視、心理支持、安心團體等服務，受災民眾若有需要，都可以就近取得服務。

衛福部統計，截至114年9月28日12時止，服務團隊共設置2處安心關懷站，分別位於光復鄉大進國小及瑞穗生命園區，累計服務1,502人次，服務內容包括關懷訪視、安心團體、衛教宣導，以及以「心情溫度計」進行心理健康篩檢等。

陳柏熹說，除提供災情後急需的心理支持服務，衛福部也將根據過程中的篩檢與評估結果，持續追蹤災民需求，適時協調精神醫療與心理專業單位投入，並於必要時透過專案補助，協助災後心理重建，幫助受災民眾度過難關。

另針對近期大量湧入災區的「鏟子超人」，陳柏熹也提到，志工與這次動員、前往救災的團隊，在前往當地協助救災前的想像，與災區實際的狀況可能有極大的落差，突然進入災區情境，同樣可能受到極大的心理衝擊，務必維持身心安適、心情平靜，並保持生活效能，與外界持續聯繫以獲得陪伴與支持。

陳柏熹提醒，不論是受災民眾或前往協助的志工，都務必抱持彈性面對變動的態度，專注於可達成的目標，尋找未來的希望，但若持續有焦慮、恐慌、精神不集中、失眠、容易作惡夢或受驚嚇、情感低下或麻木等狀況，務必尋求「安心關懷站」或其他心理健康專業資源的幫助。

