自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中西牙醫聯合義診守護台南災民健康 盼延續愛心至花蓮

2025/09/28 13:58

中、西與牙醫聯合義診列車今日最終場在新營舉行，立委賴惠員頒贈感謝狀給醫界代表，盼將愛心傳遞花蓮災區，衛生福利部次長莊人祥也到場關心。（賴惠員服務處提供）

中、西與牙醫聯合義診列車今日最終場在新營舉行，立委賴惠員頒贈感謝狀給醫界代表，盼將愛心傳遞花蓮災區，衛生福利部次長莊人祥也到場關心。（賴惠員服務處提供）

〔記者王涵平／台南報導〕中、西與牙醫聯合義診列車今日最終場在新營舉行，立委賴惠員頒贈感謝狀給醫界代表，盼將愛心傳遞花蓮災區，衛生福利部次長莊人祥也到場關心，並向所有醫護人員與志工致上最高敬意。

丹娜絲颱風與0728豪雨重創台南，賴惠員推動自8月起推動義診，在溪北11個行政區舉辦12場，從山區的東山、白河，到沿海的北門、將軍、學甲，每場均有超過兩百位鄉親參加，累計超過3000位鄉親受惠，義診現場由中醫、西醫與牙醫提供義診、藥事、護理、心理支持等服務，今日分別在新民，新營國小舉辦。

賴惠員表示，希望在風災過後，透過醫界專業的力量，讓鄉親不只是在生活重建，更能在心理與健康上獲得支持。而花蓮光復鄉的災情同樣嚴重，台南曾在風災中接受來自全國的溫暖援手，如今更要將愛心傳遞下去，讓更多力量關注花蓮災區的重建與復原。

莊人祥表示，災害之後，除了重建房舍、恢復基礎建設，更重要的是守護災民健康。南市副市長葉澤山指出，市府除了投入硬體修復，也補強最需要的醫療與社會支持服務。義診場場人潮踴躍，再次證明健康照護是災後重建不可或缺的一環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中