中西牙醫聯合義診守護台南災民健康 盼延續愛心至花蓮
〔記者王涵平／台南報導〕中、西與牙醫聯合義診列車今日最終場在新營舉行，立委賴惠員頒贈感謝狀給醫界代表，盼將愛心傳遞花蓮災區，衛生福利部次長莊人祥也到場關心，並向所有醫護人員與志工致上最高敬意。
丹娜絲颱風與0728豪雨重創台南，賴惠員推動自8月起推動義診，在溪北11個行政區舉辦12場，從山區的東山、白河，到沿海的北門、將軍、學甲，每場均有超過兩百位鄉親參加，累計超過3000位鄉親受惠，義診現場由中醫、西醫與牙醫提供義診、藥事、護理、心理支持等服務，今日分別在新民，新營國小舉辦。
賴惠員表示，希望在風災過後，透過醫界專業的力量，讓鄉親不只是在生活重建，更能在心理與健康上獲得支持。而花蓮光復鄉的災情同樣嚴重，台南曾在風災中接受來自全國的溫暖援手，如今更要將愛心傳遞下去，讓更多力量關注花蓮災區的重建與復原。
莊人祥表示，災害之後，除了重建房舍、恢復基礎建設，更重要的是守護災民健康。南市副市長葉澤山指出，市府除了投入硬體修復，也補強最需要的醫療與社會支持服務。義診場場人潮踴躍，再次證明健康照護是災後重建不可或缺的一環。
