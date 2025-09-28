自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

鏟子超人湧災區協助 中醫師分享緩解腰、頭及四肢勞損方法

2025/09/28 13:40

其澤中醫診所院長吳晉廷示範用指腹揉壓手臂外側肌肉，減緩痠痛。（記者歐素美攝）

其澤中醫診所院長吳晉廷示範用指腹揉壓手臂外側肌肉，減緩痠痛。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，上萬名「鏟子超人」連假湧入災區協助災民鏟除沖進屋內的汙泥。中醫師表示，民眾鏟除汙泥時長時間彎腰、低頭，恐造成肌肉痠痛等傷害，建議彎腰30分鐘即改變姿勢，以弓箭步、抱膝伸展等舒緩急性腰部勞損，並以手指指腹揉壓手腳等肌肉，緩解痠痛。

台中市潭子區其澤中醫診所今天開幕！因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，大批熱心民眾前往災區協助救災，診所創辦人也是中醫師林親怡表示，民眾救災土，以彎腰的動作傷害最大，建議不要持續以彎腰動作用力，宜用臀部、腿部搭配人體工學方式施力，彎腰工作30分鐘就應變換其他姿勢。

中醫師吳晉廷示範透過頭部後仰及前壓，與往左往右拉伸，舒張脖子肌群。（記者歐素美攝）

中醫師吳晉廷示範透過頭部後仰及前壓，與往左往右拉伸，舒張脖子肌群。（記者歐素美攝）

其澤中醫診所院長吳晉廷指出，長時間彎腰鏟土，腹部內側肌群呈現內躬，舒緩腰部時可用反向運動，雙手扶著腰部往後仰，腹部肌群可獲得舒張；另因長時期用力，可能造成手腳痠痛，可用手指指腹揉壓手臂外側肌肉，肌肉揉開後，痠痛感會舒緩很多，大腿內側肌群也是同樣方法；小腿痠痛則可使用拉筋板放鬆，或將腳尖放在樓梯上，重心往下壓，可拉伸小腿肌群，緩解痠痛。

此外，長時間低頭鏟土，吳晉廷說，可透過頭部後仰及前壓，及往左往右拉伸，舒張脖子肌群，但切記不要旋轉頭部，以免旋轉動作造成關節的慢性磨損，採單向舒緩即可。

