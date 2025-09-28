生育保存補助已有17例申請！醫籲擴大適用範圍

台灣生育力保存學會發起人蔡永杰認為，目前補助範圍仍相當限縮，補助對象有擴大空間。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部自9月起試辦醫療性生育保存補助，目前已有17名患者提出申請。今台灣生育力保存學會（TSFP）舉行成立大會，奇美醫院婦產部部長、台灣生育力保存學會發起人蔡永杰認為，目前補助範圍仍相當限縮，有擴大空間，國健署副署長魏璽倫則表示，過程中會不斷滾動式討論，並於半年後擬定新方向並對外發布。

衛福部現階段針對18至40歲具我國國籍者，只要是罹患乳癌（第0期至第3期）或血液腫瘤（白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤等），且後續治療可能影響生育機能者，每位病友最多2次療程的補助。

請繼續往下閱讀...

蔡永杰指出，國際上顯形多數癌症治療指引已要求醫師必須提供生育力保存諮詢，歐美等國也發表明確的生育力保存指引，建立生育力保存培訓課程與認證，日本更有全國生育力保存登錄系統，台灣迄今卻仍沒有完整的生育力保存政策，也沒有法律保障病人的知情權。

因此，蔡永杰表示，以台灣現況來說，是否告知患者生育保存相關資訊，仍取決於個別醫師與醫院的意願，更沒有系統化、跨科別的衛教資源，且目前台灣補助對象範圍相較於國外更加侷限，對於青少年與兒童生育力保存意識與服務幾乎為零，台灣醫師、護理師、個管師的專業教育也有所不足。

蔡永杰也提到，台灣沒有類似日本的全國性生育力保存登錄系統，也不像美國將癌症登陸與生育力資料結合，僅有「癌症登錄系統」與「人工生殖登錄系統」2個獨立的通報機制，沒有生育力保存專屬欄位，因此數據零散，難以長期追蹤，少有多中心、科別的合作研究，也缺少全國性數據支持政策。

蔡永杰建議，我國應建立「全國生育力保存登錄平台」，在現有的「癌症登錄系統」或「人工生殖登錄系統」下加註生育力保存資料即可，尤其癌症患者是生育力保存的主要需求族群，最具有關聯性，也可迅速涵蓋所有年輕癌症患者的生育力保存諮詢滲透率，但需要政府同意增修欄位結構。

魏璽倫則說，自試辦計畫上路，目前已經有11家醫院、17名患者提出申請，其中11名患者年齡落在是24歲到40歲，顯示民眾確實存在需求，前述個案國健署平均審查都不到1天就通過，且因目前尚屬小規模試辦，補助範圍相對保守，試辦上路半年期間會不斷滾動式討論，半年後國健署也勢必依據試辦情況擬定新方向並對外發布，呼籲醫界可以多幫助病友利用相關資源，另也會討論將生育保存資料納入癌症登記與人工生殖等2統計系統，並配合相關醫師與患者教育。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法