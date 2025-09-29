自由電子報
健康醫療
健康網》養生不養病！ 中醫：藥材出現「4情況」快丟掉

2025/09/29 10:32

中醫師余雅雯提醒，若中藥材出現發霉、蟲蛀、泛油、氣味改變等情況，就要全數丟棄；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人越來越注重養生，許多人會在家中備些中藥材，不論是煲湯、燉補，或加入日常料理中增添風味都十分營養。不過，中醫師余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文提醒，台灣環境潮濕，中藥材容易吸濕受潮、發生變質，若出現發霉、蟲蛀、泛油、氣味改變等情況，就要全數丟棄，以免傷身。

余雅雯分享，自古以來就有「藥食同源」的智慧：好的藥材，不只能治病，更能保健養生；但若藥材保存不當，不僅藥效大打折扣，甚至可能變質、傷身。

她表示，大多數中藥材在製作過程中，會經過曬乾、降低含水量，以避免發霉。因此，保存時一定要遵守以下3大原則：

密封、陰涼通風 防藥材受潮

●密封保存：選擇密封罐、夾鏈袋，避免潮氣進入。

●陰涼乾燥：放在遠離陽光直射的陰涼處。

●通風良好：環境相對濕度建議不超過70%，藥材含水量應維持在15%以下。

她叮嚀，若是購買已混合好的中藥包（如茶包、滷包、藥膳包或醫師配方），因為內含的藥材含水量不同，建議冷藏保存，儲放時間不超過1個月，建議儘早使用，確保藥性新鮮純淨。

她說，在台灣的潮濕氣候中，中藥材很容易受潮變質，使用前務必再次檢查，若出現以下4種情況都該全數丟棄，千萬別抱著「還有乾淨的地方可以用」的心態，因為黴菌毒素可能早已擴散整體，食用後反而傷身不補：

4招判斷中藥材是否變質

●發霉：出現茸菌絲或摸起來變軟，代表已發霉受潮，更可能含有黃麴毒素、赭毒素。

●蟲蛀：藥材出現孔洞或包裝底部有不明粉末，甚至有小蟲在包裝內，代表已遭蟲蛀。

●泛油：通常是含糖、含油量高的藥材，因儲存在高溫潮濕環境中，以致糖質、黏液在表面呈油狀滲出。

●氣味改變：中藥材久放或存放不當，出現酸敗或苦味變重等現象，可能已變質。

