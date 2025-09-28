陳瑩協調擴大光復災區公費疫苗施打 惠及1.2萬人

馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，導致花蓮光復鄉多處民宅與建物遭淹沒。（陳瑩國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，花蓮光復鄉目前正處於災後復原階段。由於秋冬季節為流感與新冠病毒等呼吸道疾病的好發期，民進黨立委陳瑩積極協調衛福部擴大公費疫苗接種對象。自10月1日起，光復鄉全體居民、衛生所工作人員，以及參與救災人員均可接種公費流感及新冠疫苗，預計將惠及約1.2萬人。

強颱「樺加沙」風災後，馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，導致花蓮光復鄉多處民宅與建物遭淹沒，連當地衛生所也難逃淹水影響，暫時無法正常運作。陳瑩昨於災區與志工們合力清理衛生所內部淤泥與廢棄物，希望儘速恢復基本醫療功能，為即將展開的疫苗接種提供良好空間，確保災民能夠施打疫苗及醫療需求。

鑑於光復鄉正處於災後復原階段，當地環境衛生條件惡劣，病毒傳播風險升高。陳瑩表示，災後防疫與醫療工作相當重要，疫後感染風險更不能忽視。「目前交通受限，醫療資源緊繃，若爆發群聚感染，將對救災與醫療體系造成更大壓力。所以必須超前部署，確保疫苗儘速到位、施打順利進行，守護鄉親的健康。」

陳瑩也呼籲，符合資格的民眾應依照地方衛生單位安排，儘早完成接種，共同降低疫情風險，加快災區重建步伐。

民進黨立委陳瑩昨於災區與志工們合力清理衛生所內部淤泥與廢棄物，希望儘速恢復基本醫療功能。（陳瑩國會辦公室提供）

