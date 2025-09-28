自由電子報
健康 > 杏林動態

基市府辦交通安全與心肺復甦術研習 娃娃車駕駛直呼「很實用」

2025/09/28 13:15

 

基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」，共有120多位學員參加；圖為心肺復甦術教官正在模擬講解如何用心肺復甦術急救。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」，共有120多位學員參加；圖為心肺復甦術教官正在模擬講解如何用心肺復甦術急救。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」，共有120多位學員參加，對象擴及基隆市幼兒園、特教學校及補習班；基隆市教育處長徐嬿立指出，希望藉由研習，強化學員的交通安全知識及實際操練救護經驗，參與學員必須通過模擬操演，才能取得研習時數，盼能實際提升基市幼生及學童的上下學安全。

基市教育處指出，今年邀請交通安全教育專家人才庫教師及消防隊員擔任講師，辦理幼童車人員交通安全及CPR講習，並發送「車輛慢看停 行人停看聽」的交通車吊飾給參與的學員，提醒駕駛注意行車安全。研習內容包括幼童上下車接送安全與車內安全維護、幼童車意外狀況處理與幼童車相關法規宣導、現場進行幼童車事故演練及CPR基本救命術實際操作，讓司機及隨車老師實際操作CPR基本救命術，提升緊急事故應變處理能力。

黃姓駕駛指出，研習不僅提升了他們的專業能力，也讓他們駕駛娃娃車時，深感行車責任重大；特別是CPR（心肺復甦術）部分，遇到意外事故發生，更能冷靜地面對與處理，真的是很實用。

徐嬿立表示，研習不僅只是坐著聽課，120幾位駕駛及隨車老師尚需通過模擬狀況演練，才能取得研習時數，期許透過研習課程，落實幼童專用車駕駛及隨車老師的專業素養，保障幼兒行的安全。 

基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」；圖為娃娃車隨車老師正在演練心肺復甦術。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」；圖為娃娃車隨車老師正在演練心肺復甦術。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」，學員直呼很實用。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府教育處辦理「114年度幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR研習」，學員直呼很實用。（圖為基隆市政府提供）

