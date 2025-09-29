健康網》你是咖啡控嗎？ 研究：咖啡能保護肝臟

很多人早上一定要來杯咖啡，才有生活的儀式感。有研究指出，咖啡可能正在默默守護我們的肝臟；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人早上一定要來杯咖啡，才有開始衝刺生活的儀式感。而這項習慣並不只是一杯飲料而已。專家引述研究表示，這個小習慣，可能正在默默守護我們的肝臟。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與網站發文指出，最近發表於《生化藥理學》（Biochemical Pharmacology）一篇大型綜述論文，整合數十年的科學研究，從流行病學、臨床到分子機制，全面剖析咖啡對肝臟的保護作用。結果顯示，咖啡中的活性成分，尤其是咖啡因、抗氧化多酚、二萜類等，能透過5大防禦機制一起保護肝臟。

他表示，這項研究發現規律喝咖啡的人，肝臟相關疾病風險大幅降低：脂肪肝風險下降29%、肝纖維化惡化風險下降30%、肝癌風險最多可下降40%，同時，ALT、AST、GGT等肝損傷指標也顯著下降。

不論是病毒性肝炎、酒精性肝病，還是脂肪肝患者，規律喝咖啡的人數值都明顯更穩定，顯示咖啡能在日常中提供一層額外保護。

咖啡的5大肝臟保護力

食農專家韋恩說明，這項研究發現咖啡的5大保護力，包括，抗氧化作用：啟動身體的抗氧化防禦系統，對抗自由基；抗發炎：抑制關鍵的發炎症反應（NF-κB），減少組織受損；抗纖維化：直接抑制肝星狀細胞活化，減少肝硬化瘢痕組織生成；調節代謝：影響脂肪代謝及肝臟脂肪堆積，降低脂肪肝風險；維持腸道菌平衡：促進益菌（如雙歧桿菌）生長，降低腸道通透性，減少毒素進入肝臟。

同時，從分子到腸道，咖啡也具有多層保護的功能。食農專家韋恩解釋，咖啡調整腸–肝軸，增加好菌、減少壞菌，降低腸壁的通透性，減少毒素進入肝臟的機率。最新證據還發現，咖啡可能透過表觀遺傳機制（如 miRNA-122 調控），進一步影響脂肪代謝與免疫反應。

咖啡雖好仍需適量

雖然咖啡的這些功效很令人振奮，食農專家韋恩提醒仍有幾點要注意：

●最佳保護力大約是每天3杯，別過量。咖啡因敏感族群：容易心悸、焦慮的人，應控制每日咖啡因攝取量。

●咖啡不是治療，但可以作為日常保養的一環。

●法式濾壓咖啡要注意，可能會升高膽固醇。

●注意與藥物交互作用，咖啡可能影響經肝臟細胞色素P450代謝的藥物，例如某些抗憂鬱劑或心血管藥物。

●即溶咖啡有研究說會提高退化性黃斑部病變，可能與過度加熱的加工過程有關。

●當然孕婦或是兒童等敏感族群，也要注意喝咖啡的量。

●也有研究說，早上喝咖啡比較好，就死亡風險而言，早上喝咖啡優於其他模式。

