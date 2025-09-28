自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

試管嬰兒之父愛德華茲百歲冥誕 許朝欽緬懷恩師

2025/09/28 12:49

台南婦產科醫師許朝欽與昔日英國劍橋大學醫學博士班恩師、試管嬰兒之父羅伯特‧愛德華茲教授（右）合影。（許朝欽醫師提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕在全球試管嬰兒（IVF）的發展歷程中，有個名字永遠不會被忘記─羅伯特‧愛德華茲（Robert G. Edwards，1925年至2013年）。台南婦產科醫師許朝欽表示，愛德華茲教授是首創試管嬰兒技術的英國科學家、諾貝爾獎得主，1978年讓世界第1位試管嬰兒露易絲·布朗誕生，徹底改寫人類生殖醫學的歷史。

每年9月27日是愛德華茲的百歲冥誕，國際醫學界近日紛紛舉行緬懷活動、追思這位試管嬰兒之父。

許朝欽憶道，他於1989年初到英國劍橋大學攻讀博士，愛德華茲教授於他到達的當週即約同研究室的強生與布羅迪教授在劍河旁的酒吧接待他。猶記當年（1953年）華生及克里克博士在此處激發靈感、構思DNA雙螺旋型的結構，因此發明榮獲1962年諾貝爾獎。其意是要他能效法，站在巨人的肩膀更上一層樓，這些細微處可感受教授一生處事待人充滿熱情與勉勵異地學子的胸懷。

許朝欽表示，愛德華茲對人類試管嬰兒科技推進的決心與視野可說是空前的，不但獲得實驗研究的成功，儘管當時許多人視此人類體外授精技術如「美麗新世界」，教授是一馬當先、於公開場合極力為這項技術與臨床上幫助不孕夫妻受孕來辯護。終究因教授的努力，體外受精試管嬰兒的技術獲得病患、醫療同業與廣大社會的認可，至今全球已誕生超過2千萬名試管寶寶。而他自己行醫迄今，也已完成逾5千例的試管嬰兒。

許朝欽不諱言地說，愛德華茲的人工生殖研究在當時被視為有相當爭議性，英國MRC醫學研究中心否決其專案研究、評論如下：「當目前大家亟欲於正常夫妻，尋求降低受孕方法之際，將研究重點置於提升不孕夫妻的受孕方式，是錯誤的」，那時真如晴天霹靂。但教授總是勇於面對爭議與挑戰，從不退縮，包括1960年代的受精卵基因鑑定、1970年代幹細胞研究，甚或充滿挑戰的人工生殖研究倫理課題。

愛德華茲確實是當今擁有大智大仁大勇的難得科學家。許朝欽認為，教授的研究將不孕症治療變成可能，獲得2010年諾貝爾醫學獎是實至名歸，其研究更能預防許多遺傳疾病傳給下一代；幹細胞的研究也深遠地影響到目前的臨床醫療，教授治學及研究精神，更深深足為現代學者的楷模。

