健康網》運動會磨壞膝蓋？ 醫揭真相：適度反能護關節

恆新復健科診所醫師王思恒指出，適度的運動不僅不會加速退化，反而能透過減少發炎、維持軟骨彈性、增強肌肉力量來保護膝關節；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一想到「運動」，很多人就直覺擔心：會不會把膝蓋磨壞？其實這是常見的迷思。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」提到，醫學研究顯示，適度的運動不僅不會加速退化，反而能透過減少發炎、維持軟骨彈性、增強肌肉力量來保護膝關節。真正會造成傷害的，是超過身體能力的過量負荷與不正確的運動方式。

王思恒解釋適度運動和過度運動對膝蓋的影響：

適度運動如何保護膝蓋

1.減少發炎反應（降低 IL-1β、IL-6、TNF-α）。

2.刺激自噬作用，幫助清除受損細胞、延緩細胞老化。

3.維持軟骨基質，減少分解酵素（MMPs、ADAMTS），保留膠原蛋白與軟骨彈性。

4.增加肌肉力量與關節穩定度，降低關節承受的壓力。

過量運動如何傷害膝蓋

●過度機械壓力：軟骨細胞死亡、關節表面裂痕。

●抑制正常修復路徑（如 BMP、TGF-β）：軟骨再生能力下降。

●誘發異常發炎：關節腫脹、疼痛加重。

●長期高衝擊：軟骨基質流失、骨頭直接摩擦。

王思恒提到，大多數的人都不用擔心運動造成膝蓋磨損，運動反而能延緩退化；而且高強度不等於危險，在膝蓋健康無損傷的前提下，跑步、大重量深蹲都是安全的。但超出身體能力的負荷，就會開始出現問題。例如：65歲膝蓋退化患者去做大重量深蹲，每次做完膝蓋就會腫痛1-2週，長期下來，就可能造成傷害。

用症狀當警示燈

王思恒提醒，若運動後膝蓋持續腫脹或疼痛超過24小時就是強度過高，此時的解法不是停止運動！建議調整運動方式，改成腳踏車、游泳、低強度肌力訓練。重點是因材施教，膝蓋沒有症狀，那就放心運動，膝蓋會痛就換個方法，找到適合自己的運動強度。

王思恒補充，膝蓋健康的人，請放心去運動，甚至挑戰自己的極限。膝蓋退化的人，不是「不能動」，而是找到適合的強度與運動型態。動得對，是最好的護膝法！

